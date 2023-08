Após derrota de virada para Paysandu, Fernando Marchiori deixa comando técnico do Náutico

A- A+

Fernando Marchiori Lavagnolli, de 44 anos, não é mais treinador do Náutico. A informação foi repassada pelo clube pernambucano na noite deste domingo (13), horas depois da derrota, de virada, por 4 a 2 diante do Paysandu, em Belém.

Nas redes sociais, o Alvirrubro se limitou a confirmar as saídas do técnico e do auxiliar que chegou ao Recife com ele, Carlos Azevedo.

"Comunicamos que o treinador Fernando Marchiori e o auxiliar Carlos Azevedo não integram mais a equipe técnica do Náutico", disse o clube.

Nesta temporada, ele comandou o Timbu em 11 oportunidades, tendo saído vencedor de apenas quatro.

A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com Marchiori para repercutir o seu desligamento, mas não foi respondida.

