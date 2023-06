A- A+

Náutico Fernando Marchiori é o primeiro técnico a estrear com vitória no Náutico depois de quatro anos O Timbu derrotou o Pouso Alegre-MG no último sábado (3), por 1 a 0

Depois de quatro anos, o Náutico voltou a ter uma vitória em estreia de treinador. Sob o comando de Fernando Marchiori, o Timbu derrotou o Pouso Alegre pela Série C. Gilmar Dal Pozzo tinha sido o último técnico a iniciar o trabalho com vitória, em 2019. Confira o histórico:

Gilmar Dal Pozzo estreou no dia 15 de maio de 2019, diante do Campinense, pela Copa do Nordeste. O Náutico venceu a partida por 2 a 0.

Ao total, Dal Pozzo comandou o Timbu por 45 jogos, com o retrospecto de 21 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Depois da sua saída, seis treinadores estrearam sem vencer até a chegada de Marchiori.

Gilson Kleina assumiu o Náutico no segundo semestre da Série B de 2020. O treinador empatou em 1 a 1 contra o CRB. Durante sua curta passagem, foram 17 jogos com quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Ainda em 2020, Hélio dos Anjos assumiu o comando alvirrubro e também estreou contra o CRB. O treinador foi derrotado por 2 a 1 para os alagoanos.

Apesar da estreia com derrota, Hélio fez um ótimo trabalho no Náutico. Em 64 jogos, foram 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. O treinador chegou a pedir demissão no meio da trajetória, na Série B de 2021, mas retornou um mês depois.

Atual técnico do Santa Cruz, Felipe Conceição não deixou saudades no Náutico. O treinador foi anunciado no dia 14 de fevereiro, mas devido a uma punição da CBF, só estreou à beira do campo no dia 23.

O Timbu foi derrotado pelo Tocantinópolis e eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. No total, Conceição comandou o Náutico em 14 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Quem assumiu o comando do Náutico em sequência foi Roberto Fernandes. O treinador estreou com derrota para o Retrô na final do Pernambucano por 1 a 0. No entanto, ele ainda conquistou o título daquele ano. Roberto teve 18 jogos, sendo cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

A passagem mais curta desse recorte foi de Elano. O treinador ficou apenas seis jogos no Náutico e somou cinco derrotas e uma vitória. A estreia foi contra o Londrina e o Timbu perdeu de virada por 2 a 1.

Dado Cavalcanti estreou com derrota na Série B de 2022. O Cruzeiro venceu o Náutico por 4 a 0. Foram 41 partidas, com 17 vitórias, seis empates e 18 derrotas durante sua passagem.

Após vencer no seu primeiro jogo, Fernando Marchiori terá sua estreia nos Aflitos nesta terça-feira (6), às 20h, contra o Volta Redonda.

Veja também

polêmica Mulher de Casemiro nega traição e defende marido: "Não é ele"