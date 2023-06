A- A+

Futebol Fernando Marchiori quer Náutico mentalmente forte diante do Pouso Alegre Treinador fará sua estreia no comando do Timbu neste sábado (3), em Minas Gerais, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Prestes a estrear no comando do Náutico, neste sábado (3), contra o Pouso Alegre-MG, no Manduzão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Marchiori pregou qual o comportamento que aguarda tanto do adversário como o da equipe alvirrubra em Minas Gerais.



“Vamos ter um jogo agressivo, de imposição. Eles vão nos marcar lá na frente, pressionar. Pela pontuação de ambas as equipes, e com eles jogando em seus domínios, vão buscar isso. Vamos combater isso, sendo fortes, mentalmente prontos para os duelos”, afirmou. “Não tem como falar que em dois, três dias faremos mágica, mas pontuando e mostrando o que temos de positivo, nós vamos criar um espírito competitivo”, completou.









O Náutico é o atual 12º colocado da Série C, com sete pontos. O Pouso Alegre tem a mesma pontuação e está logo abaixo na tabela, em 13º. A depender dos demais resultados, o Timbu pode terminar o fim de semana no G8 que garante vaga no quadrangular da segunda fase.

