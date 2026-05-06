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Fernando Nardini se despede da ESPN e passa a integrar equipe de narração da Cazé TV

Profissional divulgou mensagem de despedida após 14 anos na emissora nessa terça-feira (5)

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Fernando Nardini deixa a ESPN e é o novo narrador da Cazé TVFernando Nardini deixa a ESPN e é o novo narrador da Cazé TV - Foto: Divulgação

O narrador Fernando Nardini é a nova contratação da Cazé TV. Ele se despediu oficialmente da ESPN após 14 anos na emissora nessa terça-feira (5).

Conhecido por coberturas de partidas dos Jogos Olímpicos, NFL e Copa do Mundo, Nardini estava na empresa desde 2012 e divulgou uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

"A Espn me resgatou lá em 2012, no momento mais difícil da minha carreira, quando até eu duvidava de mim e foi a minha casa por dias, noites e madrugadas. Foram quase 15 anos. É mais que o dobro do tempo que eu passei em qualquer outro emprego", iniciou a postagem do narrador.

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"Durante essa jornada virei pai, perdi meu pai e realizei sonhos, incontáveis sonhos. Olimpíadas, Super Bowls, El Clasico, Grand Slams e tantas outras coberturas marcantes. Na Espn recebi tantas oportunidades quanto eu nunca imaginei, vivi momentos e experiências inesquecíveis, trabalhei com ídolos, fiz amigos e irmãos para sempre", conta.

Agora, o profissional passa a integrar a equipe da Cazé TV e já teve a contratação oficializada pela emissora digital em anúncio nas redes sociais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na nova fase da carreira, Fernando Nardini deve integrar a equipe da Cazé TV na Copa do Mundo de 2026 após passagem em outros veículos como a Band e a Record.

"Chegou a hora de virar a página, encarar um novo desafio, novas metas, novos sonhos. Saio com o coração  transbordando de gratidão especialmente ao pessoal do Sumaré. É muita gente mesmo por quem torço e seguirei torcendo. Nos vemos em breve. Desde sempre e para sempre um fã de esporte. OBRIGADO, ESPN! OBRIGADO, FÃ DO ESPORTE!", finalizou a mensagem.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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