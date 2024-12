A- A+

Futebol Internacional Ferran Torres vira dúvida no Barcelona após exame mostrar lesão muscular Com isso, o jogador corre risco de ficar fora do duelo contra o Barbastro pela Copa do Rei

O atacante Ferran Torres, do Barcelona, passou por uma ressonância magnética nesta terça-feira que detectou uma lesão muscular na perna direita. Com isso, ele se torna dúvida para a partida contra o Barbastro pela Copa do Rei no dia 4 de janeiro



"Ferran Torres encerrou o jogo de sábado com um problema muscular", afirma nota divulgada pelo Barcelona.

"Como o problema não desapareceu, o jogador foi submetido hoje a uma ressonância magnética e foi detectada uma pequena lesão no sóleo, o que significa que ficará indisponível até que a lesão seja curada", encerra o comunicado, sem citar datar.





Ferran Torres, jogou pouco mais de 35 minutos contra o Atlético de Madrid ao entrar no segundo tempo no lugar de Gavi.

O atacante estava em boa fase após marcar 4 gols em cinco jogos, apesar de ter sido titular apenas em um. Ele sentiu desconforto muscular após o jogo contra o Atlético de Madrid.



Após perder sábado, de virada, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Espanhol, o Barcelona encerra o ano na terceira posição no Espanhol, com 38 pontos. O Atlético tem 41, e o Real Madrid, 40. O Barcelona liderou boa parte do campeonato em 2024.

