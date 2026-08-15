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FUTEBOL

Herói do título da Espanha na Copa: Ferran Torres deixa o Barcelona e assina com o PSG

Atacante assina até 2031, recebe a camisa 9 e reencontra Luis Enrique, que pediu sua contratação

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Jogador assinou com o PSG até 2031Jogador assinou com o PSG até 2031 - Foto: Franck Fife/AFP

Herói da Espanha na conquista da última Copa do Mundo, Ferran Torres é o novo reforço do Paris Saint-Germain. O atacante de 26 anos foi anunciado neste sábado (15) pelo atual campeão europeu e assinou contrato por cinco temporadas, até 2031.

Segundo o jornal AS, o PSG pagará 50 milhões de euros ao Barcelona pela transferência. Em Paris, o espanhol vestirá a camisa 9.

A contratação encerra uma negociação que começou ainda durante a Copa do Mundo. Ferran já havia acertado as bases de seu contrato com o PSG na semana passada e não se reapresentou aos treinamentos do Barcelona, em decisão tomada em conjunto com o técnico Hansi Flick.

O atacante viajou para Paris para realizar exames médicos e concluir os últimos procedimentos antes do anúncio.

 

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"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Ferran Torres. O atacante espanhol, campeão mundial, assinou com o clube até 2031 e vestirá a camisa 9", informou o PSG.

Ferran é a terceira contratação do clube parisiense nesta janela de transferências, depois do lateral Lucas Digne e do meia-atacante Maghnes Akliouche.

A chegada do espanhol atende a um pedido direto de Luis Enrique. O treinador conhece Ferran desde a passagem pela seleção espanhola e os primeiros contatos para uma reunião em Paris aconteceram durante a Copa do Mundo.

A aproximação evoluiu rapidamente. Com apenas mais um ano de contrato com o Barcelona, Ferran representava uma oportunidade de mercado para o PSG, que buscava um novo nome para o comando do ataque.

O jogador, por sua vez, indicou desde o início que estava disposto a trabalhar novamente com Luis Enrique.

Segundo a imprensa espanhola, o acordo entre Ferran e o PSG já existia antes mesmo da final da Copa. Depois disso, os franceses procuraram o Barcelona para comunicar formalmente o interesse e iniciar as negociações.

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