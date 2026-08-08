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Barcelona Ferran Torres: do gol do título da Espanha na Copa à fama e futuro incerto no Barcelona O atacante tem viralizado também com suas participações em festas em Ibiza e com amizades com outros atletas, como o companheiro de seleção Marcos Llorente

O Barcelona entra em campo em amistoso neste sábado sem Ferran Torres. O herói do bicampeonato mundial da Espanha, marcando o gol do título na final, teve férias prolongadas após a Copa do Mundo. Nesse período, mais do que jogador, ele virou uma celebridade.

Ainda que tenha tido tempo para festejar, a agenda do atacante se manteve ocupada. Depois de celebrar na Espanha com o time, ele retornou a Nova York, próximo ao MetLife Stadium, onde a Espanha venceu a Argentina. Deu entrevistas a TVs americanas, fez embaixadinhas com bolas de futebol americano e virou pauta nas redes sociais.

Torres fez o tradicional arremesso cerimonial de abertura no Yankee Stadium, vestindo uma camisa do New York Yankees com o número 7. Dias depois, foi nomeado embaixador global da Comunidade Valenciana, onde nasceu.

Aos 26 anos, o atacante tem viralizado também com suas participações em festas em Ibiza e com amizades com outros atletas, como o companheiro de seleção Marcos Llorente.

A vida de astro trouxe a Ferran Torres também boatos. Vídeos editados por fãs, reunindo imagens de diferentes contextos, viralizaram e alimentaram especulações nas redes sociais sobre a sexualidade do jogador, principalmente por causa de demonstrações de afeto com outros homens.

Torres não se manifestou publicamente sobre as especulações. Um dos vídeos que circulou nas redes mostrava o atacante abraçando um homem, em uma cena que usuários interpretaram como um beijo. O amigo Marcos Llorente chegou a responder ao assunto depois que uma foto dos dois na praia, na qual Torres lhe dá um beijo no rosto, também repercutiu.

"Surpreende-me que, em 2026, o fato de dois homens demonstrarem afeto um pelo outro ainda seja motivo de debate. Mas depois vejo o estado das coisas e entendo. Para mim, não há nada mais masculino do que um homem confiante que não tem medo de demonstrar afeto por um amigo", publicou em seu Instagram.

Como disse Llorente, não que Torres precisasse dar explicações. O que ele teve de elucidar foi por que usou um boné que dizia "Make Spain Great Again", tal qual o "Make America Great Again" de Donald Trump. Imagens do jogador com o acessório foram capturadas na celebração do título assim que a seleção espanhola retornou da Copa.

"Foi um momento engraçado porque não tinha nada a ver com política. Honestamente, não entendo nada de política. Era só para poder ver a Espanha de volta ao topo, ganhando a Copa do Mundo", justificou Torres à CNN americana.

Foi também em entrevistas nos Estados Unidos que o atacante deixou em aberto seu futuro no Barcelona. Seu contrato termina em junho de 2027, o que permite ao jogador assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.

A imprensa catalã acompanha a novela de perto. Para renovar, Torres desejaria uma valorização salarial. "O que o Barça precisa fazer para me manter? Eles precisam me mostrar que me querem, vir negociar, e, no final das contas, tudo se resume a conversar", chegou a dizer Torres.

Entretanto, segundo a imprensa catalã, o entendimento do Barcelona é de que ele já está no limite da faixa salarial possível entre os jogadores. Desde que chegou do Manchester City, em janeiro de 2022, Torres não correspondeu às expectativas. Ele foi contratado por 55 milhões de euros (R$ 351 milhões, na época).

"Tenho contrato com o Barcelona, ??mas no futebol nunca se sabe", disse o jogador à NBC. "Estou apenas esperando para tomar a decisão certa, mas ainda não sei qual é", completou.

O principal interessado é o Paris Saint-Germain, para quem dinheiro não é um problema. Segundo o jornal catalão Sport, Torres teria dado o aval para que os franceses procurassem o Barcelona e oferecessem uma proposta.

Não seria a primeira vez que Torres deixa claro quando pretende mudar de clube. Quando o City o procurou, ainda no Valencia, que o havia revelado, a oferta era menor do que o clube espanhol esperava. Torres, então, pressionou pela transferência. "Pedimos ao clube (Valencia) que cumprisse duas das três condições que estabelecemos para a assinatura da renovação do contrato", disse Torres ao Marca.

Por enquanto, a única certeza é que o jogador volta a Barcelona até 12 de agosto, ainda em tempo para o último amistoso de pré-temporada, cinco dias depois contra o Al-Ahly, do Egito. Sem ter participado do período de treinamentos, Torres ainda deve passar por recondicionamento físico antes de voltar a campo. Depois de semanas de celebrações, entrevistas e exposição, será também o momento de decidir o próximo capítulo da carreira.

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