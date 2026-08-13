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FUTEBOL INTERNACIONAL Ferran Torres fica fora de treino do Barcelona pelo segundo dia e aguarda viagem para fechar com PSG Atacante tem licença do clube catalão enquanto transferência de cerca de 50 milhões de euros é finalizada

Pelo segundo dia consecutivo, Ferran Torres não se apresentou para treinar com o elenco do Barcelona.



A ausência, no entanto, faz parte do acordo entre o atacante e o clube catalão enquanto são acertados os últimos detalhes de sua transferência para o Paris Saint-Germain.



O negócio deve ser fechado por cerca de 50 milhões de euros (R$ 296 milhões, na cotação atual).

O jogador de 26 anos ainda está em Barcelona e aguarda apenas uma autorização do clube para viajar a Paris, onde passará por exames médicos antes de assinar contrato com o PSG.



A expectativa é de que o deslocamento aconteça ainda nesta quinta-feira ou na sexta, dependendo da conclusão das tratativas e da programação dos franceses, que conquistaram a Supercopa da Uefa na quarta-feira.

Ferran também ficou fora da atividade comandada por Hansi Flick na manhã desta quinta-feira, na Ciutat Esportiva Joan Gamper. O Barcelona ainda tem outro treinamento previsto para o período da tarde.

A ausência já estava acertada desde terça-feira. Com a negociação em estágio avançado, clube e jogador decidiram que o atacante não participaria das atividades enquanto aguardava a conclusão da transferência.

Ferran Torres ainda está com seu futuro indefinido. Foto: Pau Barrena / AFP



Apesar de as partes terem encaminhado praticamente todos os termos nos últimos dias, o acordo ainda não foi formalizado.

Ferran Torres deixa o Barcelona depois de quatro anos e meio no clube. Contratado junto ao Manchester City em janeiro de 2022, o espanhol chegou à Catalunha por 55 milhões de euros e tinha contrato até junho de 2027.



Sua versatilidade, com capacidade para atuar tanto centralizado quanto pelos lados do ataque, foi uma das características exploradas durante sua passagem pelo Camp Nou.

Ferran Torres com a taça da Copa do Mundo. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Enquanto Ferran aguarda para viajar a Paris, Flick comandou normalmente o restante do elenco nesta quinta-feira. Jogadores que também têm o futuro indefinido, porém, receberam tratamento especial durante a atividade.

Marc Casadó, Héctor Fort e Jofre Torrents participaram apenas de parte do treinamento coletivo. Torrents aguarda a oficialização de sua transferência para o Ajax, enquanto Casadó e Fort também podem deixar o clube nesta janela.

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