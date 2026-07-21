Ferran Torres viraliza ao celebrar título da Copa com boné inspirado em slogan de Trump; veja vídeo
Autor do gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo, atacante celebrou com acessório estampado com a frase
Autor do gol que garantiu o título da Espanha na Copa do Mundo, Ferran Torres voltou a chamar atenção durante as comemorações da conquista.
O atacante apareceu na festa realizada em Madri usando um boné vermelho com a frase "Make Spain Great Again" ("Torne a Espanha grande novamente"), uma adaptação do slogan "Make America Great Again" (MAGA), popularizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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O acessório rapidamente viralizou nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da celebração. Ferran manteve o boné durante todo o desfile em ônibus aberto pelas ruas da capital espanhola e também na festa realizada na Praça de Cibeles, principal palco das comemorações pelo título mundial.
Veja:
| Ferrán Torres con su gorra de «Make Spain Great Again» durante la celebración del Mundial en Madrid. pic.twitter.com/qvo9kpNhl1— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 20, 2026
A escolha ganhou ainda mais repercussão por acontecer poucos dias após a final da Copa, disputada em Nova York. Trump esteve presente na decisão, acompanhou a partida de um camarote e participou da cerimônia de entrega do troféu ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
Nas redes sociais, a mensagem estampada no boné dividiu opiniões. Enquanto alguns torcedores interpretaram a frase como uma brincadeira em alusão ao título mundial conquistado pela Espanha, outros associaram o acessório ao slogan utilizado nas campanhas políticas de Trump nos Estados Unidos.