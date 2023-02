Ferrari apresenta carro para temporada de 2023 com ambição de fazer frente à Red Bull

A- A+

A Ferrari apresentou seu novo carro nesta terça-feira (14) em sua sede italiana de Maranello, com ambições de alcançar a Red Bull após uma temporada de 2022 marcada por erros de estratégia de corrida que custaram caro e problemas de confiabilidade.

A 'Scuderia', que não vence desde o Grande Prêmio da Áustria, realizado em 10 de julho, terminou em segundo lugar no campeonato de construtores, atrás da equipe do bicampeão mundial Max Verstappen.

O jejum parece interminável para a equipe com mais títulos na história da F1: o último título de pilotos data de 2007 (Kimi Räikkönen) e o título de construtores de 2008.

"O mais importante para nós é colocar a Ferrari em primeiro lugar", disse nesta terça-feira na sede histórica de Maranello, em Emilia-Romagna, o francês Frédéric Vasseur, novo diretor da Ferrari na F1, que veio da Alfa Romeo após a saída de Mattia Binotto em novembro.

Com sua tradicional carroceria vermelha com detalhes em preto, a versão 2023 do carro - batizado de SF-23 - terá que mostrar maior confiabilidade do que na temporada passada, marcada por um grande número de abandonos.

"No ano passado, não é segredo, o motor não era o ponto forte (do carro). Fizemos um bom trabalho e estamos prontos para a temporada", disse Vasseur.

"O objetivo é vencer, claro", disse o monegasco Charles Leclerc, vice-campeão mundial e mais uma vez titular de um dos dois carros da marca do "cavalo rampante", ao lado de Carlos Sainz Jr.

O espanhol se mostrou "confiante" a menos de três semanas do primeiro Grande Prêmio do Bahrein (5 de março). "Tenho trabalhado duro neste inverno para me preparar. No ano passado tive minha parte de sucesso, mas não foi uma temporada fácil (...), sei que posso fazer coisas realmente boas".

No momento, a Ferrari ainda não definiu seu piloto principal. Por isso, durante a apresentação, Leclerc e Sainz jogaram cara ou coroa para ver quem daria algumas voltas com o carro.

Foi o monegasco quem teve oportunidade de se sentar ao volante da nova Ferrari para pisar no acelerador à frente de 500 'tifosi'.

"É importante para Carlos e para mim estarmos totalmente motivados, fazê-lo da melhor maneira possível na primeira parte da temporada", garantiu o Leclerc, que diz compartilhar seu amor pelo paddle e pelo xadrez com o espanhol fora do paddock.

"Mais adiante, se em algum momento do campeonato um piloto estiver claramente na briga pelo título, tenho certeza de que a equipe fará todo o possível para colocá-lo nas melhores condições”, acrescentou.

Apesar de ter tirado o carro da garagem diante da imprensa, a Ferrari não detalhou as evoluções realizadas durante o inverno.

"O conceito do carro é o mesmo, os regulamentos são os mesmos (...) Somente o Bahrein nos dirá onde estamos em termos de confiabilidade e desempenho", disse Vasseur.

