Ferrari de 2001 que foi pilotada por Schumacher em Mônaco é leiloada por R$ 103 milhões

A Ferrari pilotada por Michael Schumacher no Grand Prix de Mônaco de 2001 foi leiloada por € 15,98 milhões, o equivalente a R$ 103 milhões, neste sábado. A venda foi realizada pela casa de leilões Sotheby's.

É o maior valor pelo qual um carro dirigido pelo alemão já foi vendido. Antes, o posto era de uma Ferrari de 2003, que obteve £ 9,75 milhões em um leilão. O carro vendido neste sábado também correu no Grande Prêmio da Hungria de 2001.





Na lista de veículos de Fórmula 1 mais caros da história, ele fica em quarto lugar. Segundo a BBC, o recorde mundial é de uma Mercedes pilotada por Stirling Moss e Juan Manuel Fangio, leiloada em fevereiro por £ 42,75 milhões.

"A Ferrari F2001 foi a pedra angular do recorde de Michael Schumacher e da Ferrari, com a pompa de múltiplas vitórias no Campeonato Mundial de Fórmula 1 na virada do século XX (...) Duas vezes vencedor de Grandes Prêmios e dois Campeonatos Mundiais em seu nome, o chassi 211 está entre os mais importantes carros de corrida modernos", diz a Sotheby's em seu site.

