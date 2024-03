Ferrari de ex-astro da Fórmula 1 é recuperada quase 30 anos após roubo; saiba mais

Uma Ferrari roubada do ex-piloto austríaco Gerhard Berger após o Grande Prêmio de San Marino em 1995 foi recuperada, informou a Polícia Metropolitana do Reino Unido nesta segunda-feira.

Berger e seu colega estrela da F1 Jean Alesi perderam seus carros particulares no mesmo dia de abril de 1995 para ladrões que trabalhavam perto do circuito de Imola, na Itália.

O austríaco explicou que o seu veículo, de modelo F512M Testarossa, desapareceu do lado de fora do seu hotel.





A Polícia Metropolitana de Londres disse que iniciou uma investigação em janeiro, após receber um relatório da Ferrari, que havia verificado um carro comprado por um comprador norte-americano por meio de um corretor do Reino Unido em 2023, que revelou que ele foi roubado.

FUTEBOL LaLiga investiga vídeo de menino chamando Vinicius Jr. de macaco no estádio do Valência