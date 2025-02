A- A+

CARRO Ferrari icônica do multicampeão de F1, Michael Schumacher, é leiloada por preço misterioso Modelo F355 GTS, foi dado ao piloto pela escuderia italiana em 1996, após assinatura do primeiro contrato

A famosa Ferrari F355 GTS que pertenceu ao piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi leiloada no última sexta-feira (07), pela RM Sotheby’s, com o valor da venda sob sigilo. O modelo foi um presente da escuderia italiana para o alemão, após assinatura do primeiro contrato dele com a “Squadra Rossa”. O presente é um ritual comum dentro deste tipo de transação na principal categoria do automobilismo mundial.

Além de não ter revelado o valor do veículo, a casa de leilão manteve o comprador em anonimato. Assim, o que se sabe é que o novo proprietário está agora com um modelo muito estimado pelo histórico piloto alemão. Com personalizações feitas ao gosto de Schumacher, a F355 GTS se destaca pela cor Blu Le Mans que contrasta com o interior creme.





Faz parte da exclusividade do carro, um autógrafo do piloto, considerado um dos maiores da Fórmula 1, na parte traseira do encosto do banco do motorista.

Não é só a parte estética que chama atenção do modelo, com câmbio manual de seis marchas, esta Ferrari tem o motor V8 de aproximadamente 380 cv também se destaca. Com ele, o carro acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 5,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 295 km/h.

Junto a isso, o coupé italiano possui discos de freios de carbono e cerâmica, suspensão independente nas quatro rodas e faróis retráteis, um clássico da Ferrari. Dessa maneira, foi uma das versões mais aclamadas de sua época e auxiliou a escuderia a se consolidar como referência entre os carros esportivos de luxo.

