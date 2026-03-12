Ferrari usará asa traseira rotativa em treino do GP da China para reduzir vantagem da Mercedes

A- A+

O bom desempenho na largada da temporada de Fórmula 1, com terceiro e quarto lugares na Austrália, há uma semana, não foi suficiente para a Ferrari. Disposta a acabar com o jejum de 18 anos sem títulos, a escuderia italiana vai utilizar a moderna asa traseira rotativa "flip-flop", no treino livre para o GP da China, na madrugada desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Xangai, tentando reduzir a vantagem da rival Mercedes, que abriu 2026 com dobradinha.



Utilizada na segunda semana da pré-temporada no Bahrein, a asa traseira inovadora da Ferrari chamou bastante atenção. Trata-se de um componente que vai além de simplesmente mudar de uma posição inclinada para uma posição plana, girando completamente de cabeça para baixo, criando um espaço maior para a passagem do ar e, por consequência, reduzindo o arrasto ao dirigir em retas



"Passamos um dia inteiro ou mais trabalhando na asa e acho que traz alguma vantagem", reconheceu o inglês Lewis Hamilton, quarto na Austrália, ao ser questionado sobre a novidade. "Sou muito grato à equipe porque, na verdade, ela estava prevista para mais tarde, e eles trabalharam muito para desenvolvê-la e trazê-la para cá", seguiu, admitindo que a Ferrari antecipou a utilização do sistema que pode ser um diferencial nas pistas.





"Além da peça em si, o que é interessante é a mensagem que sua chegada à China transmite", seguiu Hamilton, feliz com a antecipação da utilização de Macarena, nome dado à asa traseira. A escuderia não ergue um título de pilotos desde 2007, com Kimi Raikkonen, e espera desencantar com o inglês ou com Charles Leclerc, terceiro em Melbourne. Ela ainda foi campeã de Construtores em 2008.



O heptacampeão sabe que a Mercedes mostrou-se bem à frente das concorrentes no GP da Austrália, com dobradinha com George Russell e Kimi Antonelli e aposta que a asa rotativa possa reduzir essa desvantagem, mesmo seu desempenho não sendo totalmente conhecido.



"É ótimo ver que a equipe está lutando, se esforçando, buscando a vitória e trabalhando incansavelmente na fábrica para trazer melhorias, porque esse é o objetivo", acrescentou. "No ano passado, não consegui ver todo o potencial da equipe nesse modo, porque estávamos focados no carro deste ano."

Veja também