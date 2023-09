Ferroviária-SP recebe Athletic Club-MG em jogo de ida da semi da Série D; veja onde assistir

A- A+

Já classificados para a Série C do Campeoanato Brasileiro de 2024, Ferroviária-SP e Athletic Club-MG começam a disputar na noite desta quarta-feira (6) uma vaga na final da Série D deste ano. O primeiro embate das semifinais começa a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

A Locomotiva chega à semifinal com invencibilidade de sete jogos (quatro vitórias e três empates). Além disso, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Lopes tem uma defesa fechada, vazada apenas uma vez nos últimos quatro jogos. O time tem no elenco o atacante Pilar, artilheiro desta edição da Série D, com seis gols.

No último domingo (3), a equipe de Araraquara se classificou após empatar em 1 a 1 contra o Sousa-PB. No jogo desta noite, o técnico Lopes não poderá contar com o atacante Vítor Barreto, suspenso com o terceiro amarelo, e nem com o zagueiro Maílson, que se recupera de lesão.

O Athletic Club, agremiação de São João Del Rei, conseguiu o acesso à Série C de 2024 e a classificação à semi no último sábado (2), ao derrotar o Bahia de Feira, por 2 a 0, no placar agregado. Em sua primeira participação na Série D, o clube fundado há 114 anos se destacou desde a fase de grupos: avançou à segunda fase na liderança da chave 6. Depois, na segunda fase (jogos de ida e volta) superou o Brasiliense-DF e, na sequência, o Camboriú-SC (oitavas).

A equipe mineira não terá o técnico Cícero Júnior à beira do campo esta noite: ele foi expulso por reclamação na partida de sábado (2). Também segue indefinida a escalação do volante Vinícius Silva e do atacante Brandão, ambos em recuperação de dores musculares.

A partida de volta das semifinais será no próximo domingo está marcada para o domingo (10), às 15h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir: TV Brasil e FSportsTV.

Veja também

Futebol Internacional Montse Tomé é a nova treinadora da seleção feminina da Espanha