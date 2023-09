A- A+

Série D Ferroviário-CE bate Maranhão nos pênaltis e ascende à Série C de 2024; confira outros classificados A quarta divisão definiu o acesso no último final de semana

Após um empate emocionante em 1 a 1 no tempo normal, o Ferroviário-CE garantiu o acesso à Série C de 2024 ao derrotar o Maranhão nos pênaltis. O duelo aconteceu no último domingo (3), no estádio Presidente Vargas.

O jogo se encaminhava para o final quando o Maranhão teve a chance de abrir o placar. Aos 46 minutos, Fontes bateu o pênalti que parecia decidir a vaga.

Quatro minutos depois, o Ferrão se jogou ao ataque e chegou ao empate em gol contra marcado por Fernando. As penalidades terminaram 3 a 0 para o Ferroviário-CE.

Ferroviária-SP garante vaga

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, a Ferroviária-SP conseguiu segurar o Sousa-PB fora de casa. Com pressão dos paraibanos até o final, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Caxias-RS e Athletic-MG

No sábado (2), Caxias-RS e Athletic conseguiram o acesso contra a Portuguesa-RJ e Bahia de Feira, respectivamente.

