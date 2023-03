A- A+

Futebol Ferroviário x Santa Cruz: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo desta quarta (8) Confronto será realizado às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Embalado pelo bom resultado sobre o Sampaio Corrêa, o Santa Cruz entra em campo nesta quarta-feira (8). Às 19h, o Tricolor vai ao Presidente Vargas, onde encara o Ferroviário, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Com oito pontos e na 5ª posição, a Cobra Coral tenta entrar no grupo de classificados do Grupo B. O Ferrão, por sua vez, tem dez pontos, é o terceiro colocado do Grupo A e segue invicto no certame.

Por conta do Clássico das Multidões de sábado pelo Estadual, o técnico Ranielle Ribeiro pode ser obrigado a promover mudanças na equipe. O treinador não chegou a cravar tais modificações, contudo, a necessidade de pontuar no Pernambucano faz com que o confronto com o Sport tenha um peso maior.

Ausência certa mesmo será a de Alemão. O defensor recebeu o terceiro amarelo contra o Sampaio e cumpre suspensão automática nesta quarta. Outras alterações pode acontecer devido ao nível físico dos jogadores corais.

Onde assistir?

O confronto desta quarta terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Ferroviário

Hugo; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln, Roni Lobo, Thalison e Juninho Quixadá; Deysinho e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Yan Oliveira, Ítalo Melo e Marcus Carioca (Ítalo Silva); Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará (Maranhão) e Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

