Ferroviário x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Ferroviário e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (08), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela oitava rodada da Série D, marcando assim o início do returno da fase de grupos.

Mesmo com os 19 pontos conquistados, a liderança isolada e a classificação muito encaminhada, o Santa Cruz reforça o discurso de seguir em busca da liderança geral do torneio. Por outro lado, o Ferroviário tem nove pontos, todos conquistados em casa, e ocupa a quarta posição.

Foco

O treinador do Santa Cruz, Marcelo Cabo, quer que o time tricolor continue se acostumando a ganhar. Se derrotar o Ferroviário nesta rodada, a Cobra Coral chegará a sua quinta vitória consecutiva.

“Nós só cumprimos 50% da etapa, agora a gente precisa manter, quem sabe fazer os mesmo 19 pontos ou até os 21 pontos do segundo turno. O profissional tem que ter obstinação pela vitória porque o time que se acostuma a vencer vai triunfar com naturalidade, assim como o oposto (derrota) também”, refletiu o comandante.

Adversários no final de semana passado, Ferroviário e Santa voltam a se enfrentar poucos dias depois. Dessa vez, o Tricolor do Arruda poderá contar com o retorno de Gabriel Galhardo e Pedro Favela, que estavam suspensos.

Gabriel Galhardo volta de suspensa para o meio-campo tricolor - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Marcelo Cabo comentou sobre a força do elenco, como a unidade vem fazendo a diferença dentro de campo e as peças de reposição. “A gente sempre trabalha os 11 que não são titulares para quando forem solicitados serem iguais ou melhores, porque quando você faz uma substituição é no sentido de acrescentar, melhorar. Então, eu tenho que performar esses atletas”, disse.

Ausência

Mesmo podendo contar com quase todos os jogadores do elenco, o Santa não poderá ter uma das suas grandes armas no estádio: a torcida tricolor.

Por meio de solicitação da Federação Cearense de Futebol (FCF), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido de torcida única devido o caso de apedrejamento ao ônibus do Ferroviário no Recife.

Marcelo Cabo lamentou a ausência da torcida do Santa e pediu punição para o indivíduo que causou o ataque, não para a torcida tricolor. “Minha solidariedade para o nosso torcedor, averiguei tudo e, na minha opinião, foi um fato isolado, não foi a torcida do Santa Cruz que apedrejou o ônibus, foi um torcedor, a imagem prova isso e nem com a camisa do clube estava”, começou.

“Na minha opinião, não era para a torcida do Santa Cruz ser punida, era para aquele cidadão ser (que arremessou a pedra) punido na esfera criminal. Eu respeito a decisão do STJD, mas a nossa apaixonada torcida não pode ser punida por uma pessoa”, argumentou.



Ferroviário x Santa Cruz - Ficha técnica

Ferroviário: João Victor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraiso e Ailton Santos; Ramires, Kevin Rivas (Willyam Maranhão) e Gharib; Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Santa Cruz: Felipe Alves; Israel (Toty), Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 08/06

Horário: 17h30

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/Ceará)

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assistentes: Anderson da Silva e Jose Moracy (ambos CE)

Transmissão: TV Ferrão



Veja também