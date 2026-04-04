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Peru Festa da torcida do Alianza Lima acaba em tragédia, com ao menos um morto e 47 feridos Em meio à confusão inicial, circularam relatos de que uma parede da arquibancada teria desabado

Uma celebração da torcida do Alianza Lima, do Peru, acabou de forma trágica na noite desta sexta-feira, com ao menos um morto e 47 feridos nos Estádio Alejandro Villanueva, casa do clube peruano Alianza Lima, em Lima.

O incidente ocorreu na véspera do clássico contra o Universitario.

A festa era um "bandeiraço", uma reunião de torcedores para apoiarem a equipe.

De acordo com a imprensa local, a ocorrência foi registrada em um setor próximo à arquibancada sul, que concentrava público no momento.

O ministro da Saúde peruano, Juan Carlos Velasco, informou que 17 feridos foram levados para o Hospital 2 de Mayo, 15 para o Hospital Nacional Arzobispo Loayza e dois para outros hospitais.

Em meio à confusão inicial, circularam relatos de que uma parede da arquibancada teria desabado.

A informação, no entanto, foi negada por Marco Pajuelo, integrante do Corpo de Bombeiros Voluntários do Peru.

O Alianza Lima também negou essa versão e supostas falhas estruturais no estádio.

O Ministério do Interior informou que os bombeiros mobilizaram mais de 40 pessoas e 12 viaturas para responder a "uma emergência envolvendo o resgate de pessoas presas numa estrutura no Estádio Alejandro Villanueva".

O Alianza Lima lamentou o ocorrido, informou que acionou protocolos de emergência e afirmou que colabora com as autoridades.

O clássico está mantido mesmo após o ocorrido. As autoridades locais abriram investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

Confira abaixo a nota oficial do Alianza Lima:

"Em relação ao acidente ocorrido no dia de hoje no Estádio Alejandro Villanueva, durante um evento da torcida, informamos o seguinte: lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares da pessoa falecida, assim como nossa solidariedade às pessoas que ficaram feridas.

Desde o primeiro momento, foram ativados de forma imediata os protocolos de segurança e de atendimento a emergências, oferecendo assistência oportuna aos afetados e a seus familiares.

Estamos colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos que são objeto de investigação.

Cabe destacar que, de acordo com as informações preliminares disponíveis, o ocorrido não tem relação com a queda de muros nem com falhas estruturais do estádio.

Reafirmamos nosso compromisso de manter a opinião pública informada sobre o desenvolvimento dos acontecimentos."

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