Festa da torcida do Knicks tem ônibus queimado, prisões, tiros, facadas e pancadaria
Apoiadores da franquia campeã da NBA tomaram a cidade de Nova Iorque após o título da equipe
O New York Knicks saiu vitorioso do jogo 5 contra o San Antonio Spurs e se sagrou o campeão da NBA nesta temporada. Nas ruas de Nova Iorque, a festa dos torcedores da franquia varou a madrugada, com comemoração de um lado e atos de violência e depredação do outro, o que levou a prisões e outros danos nas principais vias da cidade.
A polícia de Nova York realizou dezenas de prisões durante a noite após o jogo. Segundo o órgão, ao menos 63 pessoas foram presas, com relatos de quatro episódios de facadas e até mesmo um tiroteio em meio às comemorações.
Leia também
• New York Knicks vence o San Antonio Spurs, quebra jejum de 53 anos e é campeão da NBA
• James Harden, astro da NBA, é preso nos EUA por porte ilegal de armas, diz site
• Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4
Em meio às depredações que alguns torcedores do Knicks realizaram, o motorista de um dos ônibus escolares, além do que foi incendiado, pedia às pessoas que não atacassem o veículo pois os custos para arcar com os reparos sairiam do salário dele.
KNICKS FANS ALREADY DESTROYING THE CITY pic.twitter.com/5tMJ16ZK27— LakeShowYo (@LakeShowYo) June 14, 2026
"Isso está saindo do meu cheque! Isso está saindo do meu cheque!", dizia o motorista, aos gritos, para que parassem os ataques ao veículo.
Ainda segundo a polícia, as acusações também envolvem casos de agressão a um policial, posse ilegal de armas, desordem, resistência à prisão, obstrução da administração governamental, entre outros relatos das autoridades.
Os Knicks encerram o terceiro maior jejum de time já campeão da NBA pelo menos uma vez: eram 53 anos sem conquistar o título do basquete americano. As conquistas anteriores da franquia são de 1970 e 1973. Na campanha dos playoffs, eliminaram Atlanta Hawks (4 a 2), Philadelphia Sixers (4 a 0) e Cleveland Cavaliers (4 a 0).