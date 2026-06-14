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EUA Festa da torcida do Knicks tem ônibus queimado, prisões, tiros, facadas e pancadaria Apoiadores da franquia campeã da NBA tomaram a cidade de Nova Iorque após o título da equipe

O New York Knicks saiu vitorioso do jogo 5 contra o San Antonio Spurs e se sagrou o campeão da NBA nesta temporada. Nas ruas de Nova Iorque, a festa dos torcedores da franquia varou a madrugada, com comemoração de um lado e atos de violência e depredação do outro, o que levou a prisões e outros danos nas principais vias da cidade.

A polícia de Nova York realizou dezenas de prisões durante a noite após o jogo. Segundo o órgão, ao menos 63 pessoas foram presas, com relatos de quatro episódios de facadas e até mesmo um tiroteio em meio às comemorações.

Em meio às depredações que alguns torcedores do Knicks realizaram, o motorista de um dos ônibus escolares, além do que foi incendiado, pedia às pessoas que não atacassem o veículo pois os custos para arcar com os reparos sairiam do salário dele.

KNICKS FANS ALREADY DESTROYING THE CITY pic.twitter.com/5tMJ16ZK27 — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 14, 2026

"Isso está saindo do meu cheque! Isso está saindo do meu cheque!", dizia o motorista, aos gritos, para que parassem os ataques ao veículo.

Ainda segundo a polícia, as acusações também envolvem casos de agressão a um policial, posse ilegal de armas, desordem, resistência à prisão, obstrução da administração governamental, entre outros relatos das autoridades.

Os Knicks encerram o terceiro maior jejum de time já campeão da NBA pelo menos uma vez: eram 53 anos sem conquistar o título do basquete americano. As conquistas anteriores da franquia são de 1970 e 1973. Na campanha dos playoffs, eliminaram Atlanta Hawks (4 a 2), Philadelphia Sixers (4 a 0) e Cleveland Cavaliers (4 a 0).

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