SPORT Festa da vitória: torcedores saem nas ruas do Recife com camisa do Sport no peito e sorriso no rosto As camisas do Sport tomaram conta das ruas da cidade neste domingo (7)

A torcida do Sport tem muito o que comemorar. Agora, com 44 títulos conquistados, a corrida para que os concorrentes do Estado alcancem o feito aumenta de forma proporcional ao orgulho no peito e o sorriso no rosto do torcedor.

A alegria do bicampeonato ainda paira na atmosfera da vida de todo rubro-negro, com um brilho que só a conquista de uma taça pode oferecer. Neste domingo (7), foi difícil andar pelas ruas do Bairro do Recife, conhecidas pelo fluxo intenso nos finais de semana, sem encontrar torcedores que vestiam com amor a camisa do time.

Para Crystine Rosal, que aproveitou o dia de sol em um passeio de bicicleta, trajada com a camisa do leão, o título rendeu uma emoção que o jogo, sem saldo de gols, não conseguiu entregar.

"Estava esperando um gol, que daria o gostinho maior da vitória, mas deu para comemorar com o título no final da partida", destacou.

A opinião foi igual para Rômulo Amaro que, mesmo acompanhando o jogo apenas pelo rádio, durante o trabalho, achou a partida morna.

Já para Carol Rosa, mesmo com boas chances de vencer, a tensão da partida foi grande.

“Foi muita emoção por ser um campeonato muito importante. Mesmo com o empate, só fiquei tranquila com o final do jogo e a confirmação do título”, ressaltou.

Final dos sonhos

Para Rodolfo Rômulo, que estava no Marco Zero ao lado da família, a final ideal seria contra o Santa Cruz, tradicional rival do time.

"A final sempre é melhor com o Santa Cruz, é mais gostoso ser campeão em cima do Santa. Em uma próxima, gostaria que fosse contra eles", ressaltou. "A gente já sabia que ganhar do Náutico era fácil", completou rindo.

Torcedor Rodolfo Rômulo.

Entre os torcedores, a opinião é unânime: ganhar do Náutico é bom, mas do Santa é bem melhor.

Para Daniel Santos, que realizou um sonho assistindo ao jogo na Arena de Pernambuco depois de conseguir um ingresso de última hora, uma final contra o Santa seria mais emocionante.

"Não consegui ver a final do ano passado e, sinceramente, queria que a final fosse contra o Santa, porque a atmosfera da partida sempre é ótima".

Rivalidade

Apesar da rivalidade, também teve torcedor desejando temporadas melhores para todos os times do Estado.

Sebastião Aguiar, levou a filha de 24 anos pela primeira vez ao estádio no sábado do clássico dos clássicos. Apesar de feliz, ele espera que os outros rivais do Sport possam alcançar um nível melhor nas partidas seguintes.

"Gostaria de ver todos fortes para termos um campeonato mais relevante. Não sou inimigo deles, apenas adversário".

Torcedor Sebastião Aguiar.

