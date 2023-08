Festa de aniversário de Gabigol tem protesto de torcedores; veja vídeo

A- A+

Os torcedores do Flamengo, que já vinham questionando a festança de aniversário de Gabigol, marcaram presença do lado de fora do evento, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. A chuva não impediu que um grupo protestasse em frente à casa de festas escolhida pelo atacante, que completa 27 anos.

Eles levaram uma faixa para o local com a inscrição "Festa é o c**!". Além disso, gritaram xingamentos e palavras de ordem contra o vice de futebol Marcos Braz e o presidente do clube Rodolfo Landim.

Dos jogadores, quem acabou sendo alvo foi Gerson. Ele foi um dos poucos que compareceu à festa. Foi reconhecido quando chegava de carro e acabou recebendo xingamentos. Já o time, de uma maneira geral, foi chamado de "sem vergonha".





Quando o protesto deixou de ser pacífico e passou a envolver socos e tapas nos carros que se aproximavam, a polícia dispersou os presentes. Os agentes utilizaram balas de borracha e cassetetes para retirá-los.



Já havia a preocupação da organização da festa com a realização de protestos. Isso porque a celebração ocorre num momento de crise no Flamengo. O time faz uma temporada irregular, marcada por atuações não convincentes e brigas fora de campo, foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final e já ficou para trás na briga pelo título do Brasileiro. Resta à equipe apenas a disputa da final da Copa do Brasil, nos dias 17 e 24 de setembro, contra o São Paulo.

Antes mesmo da confusão, grandes tapumes foram colocados, cercando o local onde acontece a comemoração. Seguranças particulares também se posicionaram em frente à casa de festas. Por volta das 21h30, policiais da tropa de choque chegaram ao local.

Gabigol lança nova música

Além da polêmica festa de aniversário de Gabigol, o atacante também aproveitou a data para lançar a segunda música de sua carreira musical: "O Que Você Quer De Mim?", cantada em parceria com o DJ Zullu e o trapper JF. No meio artístico, o jogador vira Lil Gabi e canta trap, que é um subgênero do rap.

