ESPORTE No Recife, Festival de Ginástica tem mais de 100 inscritos Com inscrições encerradas, a proposta do evento é dar continuidade a esse movimento, estimulando a participação de novos praticantes e fortalecendo a base local

Recife já começa a sentir os efeitos do Campeonato Brasileiro de Ginástica realizado na última semana, no Ginásio Geraldão. Uma prova disso foi a rápida adesão do público e o aumento das inscrições no Festival de Ginástica Flic’s, que será realizado no Clube FPS Sports.

Dividido em dois dias, 26 e 27 de setembro, no primeiro dia, o evento será das 19h às 20h30 enquanto o segundo será das 8h às 18h. Com mais de 100 inscritos, número considerado alto para a modalidade, as inscrições foram encerradas.

Os organizadores associam a alta na inscrição ao Campeonato Brasileiro de Ginástica, que atraiu um excelente público e colocou a modalidade em evidência. A proposta do evento é dar continuidade a esse movimento, estimulando a participação de novos praticantes e fortalecendo a base local.

Ao sediar o Festival FLIC’S, o FPS Sports amplia o calendário de atividades voltadas à ginástica, estimulando a prática desde a iniciação até os níveis mais avançados. Em parceria com a FLIC’S, o clube possui escolinhas de ginástica diariamente, com alunos com idade entre 4 e 14 anos.

O festival foi marcado em um momento estratégico para a ginástica no Recife e no Brasil.

“Pernambuco tem redescoberto a ginástica, que hoje já é uma das modalidades mais procuradas no clube. Temos certeza de que este festival será um grande sucesso, pois teremos a oportunidade de reunir dezenas de atletas e seus familiares em um dia festivo. É apenas o pontapé inicial de algo ainda muito maior que temos planejado para nosso clube”, afirmou o diretor geral do FPS Sports, Kleber Borges.

A ginástica é apenas uma das cerca de 30 modalidades existentes no Clube FPS Sports. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (81) 99115.8106.



