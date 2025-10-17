A- A+

Natação Festival IEM promove inclusão e amor à natação no Recife neste sábado (18) Evento do Instituto Etiene Medeiros terá a participação de 550 crianças e adolescentes em atividades nas piscinas

Dando início à sua quarta edição, o Festival IEM ocorre neste sábado (18) com a participação de 550 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Promovido pelo Instituto Etiene Medeiros, o evento terá 17 instituições participantes e contará com atividades na piscina, recreativas e culturais, das 8h às 12h.

No início da ação, uma apresentação de maracatu agitará os presentes.

Além de acompanhar as atividades e interagir com os atletas, a nadadora pernambucana Etiene Medeiros estará presente no tradicional Nado de Abertura, ao lado de integrantes do time Nado a Nado que compõem o instituto. É esperado que um público de 2 mil pessoas compareça ao festival.

Etiene Medeiros, nadadora pernambucana e medalhista mundial, participa de festival no Recife. Foto: Juana Carvalho/IEM

“Cada braçada é um passo rumo a um futuro com mais confiança, respeito, disciplina e igualdade de oportunidades, celebrando e fortalecendo laços de amizade, incentivando na busca de sonhos e desafios. Um encontro para que nossas crianças e adolescentes se desafiem e celebrem suas conquistas”, destaca Etiene.

Além do IEM, estarão participando atletas de instituições como o Centro Esportivo Santos Dumont, a Rede Compaz (Compaz Eduardo Campos, Compaz Ariano Suassuna e Compaz Leda Alves), as academias Movimentar e Acquaria e o Projeto Braçadas Inclusivas (PCDs). Todos receberão um kit lanche e medalha.



