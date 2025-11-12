Festival Integração reúne 200 jovens no Recife em torneio de futsal do Sesc e Manoel Tobias
Evento acontece neste sábado (15), nas unidades do Sesc Santo Amaro e Casa Amarela, com entrada gratuita
Cerca de 200 crianças e adolescentes participam, neste sábado (15), do Festival Integração, torneio de futsal promovido pelo Sesc Pernambuco em parceria com o projeto Manoel Tobias de Futsal Brasil. A atividade integra o calendário do programa Futsal na Comunidade, que beneficia jovens em situação de vulnerabilidade social no Recife, em São Lourenço da Mata e em Goiana.
Celebração do aprendizado e do esporte
O evento será aberto às 8h no Sesc Santo Amaro, no centro do Recife, com a presença do ex-jogador Manoel Tobias, que dará início às disputas. As partidas seguem até 16h, também no Sesc Casa Amarela, e o público poderá assistir gratuitamente. No domingo (16), os jovens seguem para o Sesc Ler Goiana para uma manhã de lazer e recreação.
Inclusão social e formação cidadã
Lançado em novembro de 2024, o Futsal na Comunidade já atendeu mais de 320 crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos, promovendo aprendizado esportivo e valores como respeito, coletividade e responsabilidade.
Serviço
Festival Integração - Futsal na Comunidade
Datas: 15 e 16 de novembro
Horário: A partir das 8h
Locais:
Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro
Sesc Casa Amarela - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira
Entrada: Gratuita
Com informações da assessoria