Rei da Praia Festival "O Rei da Praia" movimenta atletas da base do surf neste fim de semana, em Itapuama Em evento de estreia, disputa no Cabo de Santo Agostinho acontece nos dias 23 e 24 de março e envolve categorias feminino, Sub-10, Sub-12, Sub-14, longboard e open

Estreia neste fim de semana (23 e 24), às 7h, em Itapuama, Cabo de Santo Agostinho, o Festival Sociocultural Esportivo “O Rei da Praia”. O evento, que é gratuito, foi criado para dar espaço aos jovens surfistas locais, que entram em ação para a disputa do campeonato de surf durante dois dias seguidos nas categorias feminina, Sub-10, Sub-12, Sub-14, longboard e open.

A competição tem o objetivo de movimentar as divisões de base masculina e feminina da modalidade, a economia, a arte, a cultura e a prática esportiva da região. Todas as categorias pagam uma premiação ao campeão ou campeã de R$ 1.000, com exceção da open, que tem um prêmio de R$ 2.000.

“Estamos celebrando com talentos locais e investindo no futuro das pessoas que sonham com o surf profissionalmente. O evento é para além do surf porque tem entretenimento, diversão e a oportunidade de apoiar pessoas locais que brilham nos esportes e na arte. O festival é mais do que oferecer um fim de semana de entretenimento, é sobre promover a união entre expressões artísticas, práticas esportivas e preservação do meio ambiente. E tudo isso em um local inclusivo e gratuito para todas as idades e classes sociais”, explicou Harrison Moura, que é o organizador do evento.

Entre os nomes de destaque do surf de base pernambucano estão Alexia do Carmo, Alex do Carmo, Cauã Nunes e Júlio Rocha, que já conquistaram campeonatos brasileiros, pernambucanos e até internacionais, além de feitos em nível profissional em outras disputas por categorias.

“O surf me proporciona uma faculdade de direito como bolsista. Essa modalidade é o que me motiva a viver, inclusive dando aulas de surf. É muito importante movimentar Itapuama com o evento ‘O Rei da Praia’, até porque temos muitas joias surfistas no município do Cabo”, ressalta Cauã Nunes.

O festival também tem o apoio do comércio local, com Eliana Leopoldina, da ONG Reserva da Cidadania, Ricardo Fabiano, do D'Boinha Bar & Petiscos, Jorge Luiz, da AMAI (Associação de Moradores de Itapuama), Beri Santana, do Instituto Beri Santana, e Roberto Bade, da Associação de Surf do Cabo de Santo Agostinho.

“Estamos comprometidos em investir no futuro dessa garotada do surf, sobretudo nas categorias de base. Acreditamos que apoiar essas jovens promessas fortalece nossa comunidade esportiva, assim como incentiva futuras gerações a buscarem seus sonhos e aspirações atléticas. Podemos criar um futuro brilhante para o esporte e para a arte da nossa própria comunidade”, pontuou Moura.



Atividades

A Expo Reserva da Cidadania, a feirinha de artesanato e gastronomia, a oficina de modelagem de argila, a exposição de tartarugas e o teatro de fantoche fazem parte da programação gratuita do Festival.

Os shows também agitam o evento nos dois dias, com apresentações de bandas e artistas - Contos de Fraldas, Alkymenia, Carranza + participação de Ylana Queiroga, Na Reserva do Rock, Janete Saiu Para Beber, Ediart e Banda, Crânios Alternativo, Cadaveric Infection, Marcio e Boba Serena e Aldercram França.



Confira a programação

Oficina de modelagem de argila - 23 de março (sábado), das 15h às 17h

Campeonato de surf - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 7h às 17h;

Expo Reserva da Cidadania - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 10h às 22h;



Feirinha de Artesanato e Gastronomia - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 10h às 22h;

Exposição de tartarugas - 24 de março (domingo), das 15h às 17h;

Teatro de fantoche - 24 de março (domingo), das 15h às 17h



Veja a programação de shows

Sábado (23 de março)

18h – Contos de Fraldas

19h – Alkymenia

20h – Carranza + participação de Ylana Queiroga

21h – Na Reserva do Rock

22h – Janete Saiu Para Beber

Domingo (24 de março)

16h – Ediart e Banda

17h – Crânios Alternativo

18h – Cadaveric Infection

19h – Marcio e Boba Serena

20h – Aldercram França



