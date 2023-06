A- A+

Agenda esportiva Festival Vamos Passear tem etapa em Recife com Caminhada, Passeio de Bike e Corrida Infantil A programação contará também com diversas atividades gratuitas para quem for até o Forte do Brum, no dia 6 de agosto. Inscrições estão abertas e custam R$ 20,00

A edição 2023 do Festival Vamos Passear terá uma etapa no Recife (PE) no dia 6 de agosto. A capital pernambucana recebe pela segunda vez o evento que reúne toda a família para momentos de lazer e qualidade de vida. Com diversão e bem-estar ao ar livre, o domingo terá Caminhada, Passeio de Bike e Corrida Infantil. No ano passado, em sua estreia no calendário, Recife reuniu 3.500 pessoas participando do evento.

É escolher uma das modalidades e fazer a inscrição. A etapa será no Forte Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira. A largada do Passeio de Bike está marcada para as 7h, seguida da Caminhada, às 8h, e da Corrida Infantil, a partir das 10h. E o festival contará, também, com várias atividades gratuitas, com início às 8h, realizadas ao longo do evento: yoga, pilates, skate, esportes de areia e em quadra poliesportiva.

As atrações estão divididas em quatro espaços: Palco principal com yoga, pilates e fitdance; Espaço Skate; Quadra Poliesportiva com basquete, vôlei e futebol; e Quadra de areia com futvôlei, beach tennis e vôlei de praia.

Serão sete etapas, duas a mais do que no ano passado. Porto Alegre (RS) e Belém (PA) estão no calendário pela primeira vez.

Diferentes percursos, distâncias e modalidades permitem escolher o que melhor se encaixa na rotina de cada um. Inclusivo, o Festival Vamos Passear é voltado também para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva. Nesta edição, passa a contar com novo formato de arena, com mais atividades, assim como uma estrutura voltada para a área de alimentação, com a presença de food trucks.

“No ano passado, foram 3.500 participantes. Agora, Recife recebe pela segunda vez o evento, com três modalidades e diversas atividades gratuitas que prometem muita diversão e lazer", afirma Felipe Romero, responsável pela produção do evento.

Inscrições abertas

As inscrições para a Caminhada, o Passeio de Bike e a Corrida Infantil já estão abertas e têm valor de R$ 20,00. Dão direito a kit com camiseta, boné, sacochila, medalha pós-evento e número de peito. Podem ser feitas pelo site www.vamospassearbr.com.

Etapas de 2023



Brasília (DF) - 1º e 2/07

São Paulo (SP) - 8 e 9/07

Porto Alegre (RS) - 30/07

Recife (PE) - 6/08

Belém (PA)- 13/08

Salvador (BA)- 20/08

Rio de Janeiro (RJ) - 2 e 3/09

