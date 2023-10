A- A+

Automobilismo FIA abre caminho para equipe Andretti na Fórmula 1 A escuderia Andretti foi a única das quatro candidatas presentes na segunda fase do processo a alcançar a etapa seguinte

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta segunda-feira (2), que deu luz verde à Andretti Formula Racing para se tornar a 11ª equipe no grid da Fórmula 1, após aprovar sua candidatura para a terceira e última fase do processo seletivo.

A escuderia Andretti foi a única das quatro candidatas presentes na segunda fase do processo a alcançar a etapa seguinte, mas seu lugar no grid ainda está sujeito a um acordo comercial com a Liberty Media, detentora dos direitos da F1.

"Tomamos nota das conclusões da FIA relativas à primeira e à segunda fase de seu processo e agora vamos seguir com a nossa própria avaliação da solidez desta candidatura", declarou a Fórmula 1 em comunicado.

Em janeiro, a FIA lançou um processo com vistas a permitir potenciais novos participantes no Mundial de sua principal categoria a partir de 2025 ou 2026.

A maioria das equipes existentes se opôs à ampliação, enquanto o calendário da próxima temporada poderia contar com um número recorde de 24 Grandes Prêmios.

A candidatura da escuderia Andretti é dirigida por Michael Andretti, ex-piloto de F1 e filho de Mario Andretti, campeão do mundo em 1978.

A Andretti Global relançou sua candidatura à Fórmula 1 no início deste ano ao anunciar uma colaboração com a General Motors para fornecer motores Cadillac à futura equipe.

