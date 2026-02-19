FIA analisa críticas das equipes e dos pilotos e avalia mudanças nas novas regras da F-1

A- A+

Há uma semana, após a conclusão da primeira semana da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Sakhir, no Bahrein, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) enfrentou duras críticas com as mudanças para 2026.

Nessa quarta-feira (18) à noite, em reunião com as escuderias, a entidade revelou que vai avaliar as reclamações e prometeu novidades antes da largada o GP da Austrália, dia 8 de março.



Não foram poucas as reclamações com as novas regras na modalidade. Deixar os carros menores e mais leves parece não ter deixado todos os pilotos satisfeitos.

"Até um chefe de cozinha pode fazer a curva", detonou Fernando Alonso, acrescentando que "o papel de piloto está morrendo". O tetracampeão reclamou da falta de "diversão" com regras tão complexas.



Entre as mudanças, além das dimensões dos carros, figuram a aerodinâmica ativa, que substituiu o DRS, motores com mais potência elétrica, menos downforce, pneus mais estreitos e o uso de combustíveis 100% renováveis.

"Assim como ocorre com a introdução de mudanças regulamentares tão significativas, ainda há aprendizados coletivos a serem extraídos dos testes de pré-temporada" disse a FIA, em comunicado sobre como foi a reunião da Comissão de F-1.



"Como grupo - as equipes, os fabricantes de unidades de potência, a FIA e a Formula One Management (FOM) - houve um compromisso de trabalhar em todos os aspectos técnicos antes da corrida de abertura da temporada de 2026 em Melbourne, no próximo mês", garantiu a entidade.

"Após o feedback inicial dos pilotos, obtido por meio de uma pesquisa realizada pela FIA, houve uma discussão construtiva entre todas as equipes. Os tópicos abordados incluíram características gerais do carro, energia e unidade de potência, aerodinâmica, ultrapassagens e corridas, pneus e aderência mecânica", pontuou.



As equipes estão realizando a segunda e última semana dos testes da pré-temporada em Sakhir e não terão tempo para avaliar as possíveis mudanças. Mas já se satisfazem por serem ouvidas.



"Foi acordado que não eram necessárias grandes alterações regulamentares imediatas, visto que as evidências e o feedback iniciais ainda são incipientes e que uma mudança prematura acarretaria o risco de aumentar a instabilidade antes da primeira corrida. Novas avaliações serão realizadas assim que mais dados estiverem disponíveis.", explicou a FIA.



"Durante a reunião da comissão, houve conversas e propostas construtivas centradas no procedimento de largada da corrida. Como resultado, uma avaliação mais aprofundada das atualizações dos sistemas de corrida e da gestão a bordo será realizada durante os testes em curso no Bahrein", seguiu, vendo a redução dos carros como um ponto positivo, apesar de alguns protestos.



"Recebemos feedback positivo dos pilotos em relação ao peso reduzido e às dimensões menores dos carros de 2026. De modo geral, os pilotos concordaram que o novo carro apresentava melhor qualidade de condução e aceleração inicial mais forte", garantiu. Esse, contudo, deve ser o ponto de maior detabe pela falta de consenso.

