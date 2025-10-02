A- A+

Fórmula 1 FIA declara GP de Singapura como primeira corrida de risco de calor intenso Pilotos poderão utilizar coletes de resfriamento. As peças já vêm sendo testadas pelas escuderias ao longo da temporada

A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, emitiu, nesta quinta-feira, um comunicado às equipes de Fórmula 1 que vão disputar o GP de Singapura sobre o risco de calor intenso que está previsto para o horário da corrida. Assim, os pilotos poderão utilizar coletes de resfriamento.





O Grande Prêmio de Singapura marca a primeira vez que uma corrida vai ser designada como um risco de calor. Apesar do fato inusitado, esta não será a primeira vez que os pilotos usarão os coletes. As peças já vêm sendo testadas pelas escuderias ao longo da temporada.

De acordo com informações da BBC, a decisão da entidade é precaver os envolvidos sobre as condições climáticas para este fim de semana. A previsão que a temperatura supere os 31 graus no circuito de Marina Bay.

George Russell, da Mercedes, diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio testou o modelo no Bahrein no início deste ano. "Nem todo mundo acha confortável, mas com o tempo, você poderá ajustar (o colete) às suas preferências. Mas o conceito é bom", afirmou.

Singapura é conhecida como o Grande Prêmio mais difícil de ser disputado devido à combinação de umidade, calor, tempo de duração da corrida e ainda a superfície irregular que predomina na pista de Marina Bay.

