Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fórmula 1

FIA deve cancelar GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos no Oriente Médio

A informação, divulgada pela Sky Sports, viria para dar segurança aos pilotos, assustados com os ataques

Reportar Erro
A FIA deve anunciar em breve o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia SauditaA FIA deve anunciar em breve o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita - Foto: Divulgação/Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deve anunciar em breve o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, agendadas para abril, por causa dos conflitos no Oriente Médio, com os ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã, que reage atingindo países vizinhos.

A informação, divulgada pela Sky Sports, viria para dar segurança aos pilotos, assustados com os ataques. O GP do Bahrein seria o quarto da temporada, no fim de semana de 12 de abril. A corrida na Arábia Saudita seria realizada sete dias depois.

Leia também

• Russell celebra pole da sprint para GP da China de F-1 e exalta Mercedes: "Prazer de pilotar"

• F1: veja o grid de largada da sprint do GP da China com Russell na pole e Bortoleto em 14º

• BYD avalia ingressar na Fórmula 1 para expandir marca no mundo, diz site



Com a confirmação dos cancelamentos, a temporada da Fórmula 1 será reduzida para 22 Grandes Prêmios e ficará sem corridas por mais de um mês. Depois da prova no Japão, agendada para 29 de março, voltaria em Miami, marcado para 3 de maio.

O fechamento do espaço aéreo no Golfo já interferiu na rota das equipes para as prova de estreia, na Austrália - um toque de recolher chegou a ser acionado pela FIA. Também ocasionou um cancelamento de testes de pneus da Pirelli (com Mercedes e McLaren). Vale lembrar que foram duas sessões de três dias cada na pré-temporada no Bahrein.

Os responsáveis pelos GPs do Bahrein - mais arrumado por causa da pré-temporada - e da Arábia Saudita continuam ajustando a estrutura em seus circuitos, mas já estão de sobreaviso sobre um possível cancelamento nas provas agendadas para Sakhir e Jeddah.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter