Fórmula 1 FIA propõe mudança no formato dos fins de semana da F1 com corridas sprint Temporada de 2024 contará com seis corridas sprint

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que comanda o Mundial de Fórmula 1, propôs uma mudança no formato dos finais de semana que recebem as corridas de velocidade (sprint), nesta segunda-feira (5) em sua Comissão de F1.

De acordo com a proposta, os treinos livres de sexta-feira serão seguidos da classificação para o sprint, enquanto no ano passado era a classificação para o Grande Prêmio de domingo, que acontecia no primeiro dia do fim de semana.

O sábado, que era 100% dedicado à corrida sprint (classificação e depois corrida), será a partir de agora composto pela corrida sprint e depois pela classificação para o GP prevista para o dia seguinte.

Como ocorreu no ano passado, a temporada de 2024 contará com seis corridas sprint: China, Miami, Áustria, Austin, Brasil e Catar.

Por outro lado, a entidade decidiu destinar quatro unidades de potência por piloto para a temporada de 2024 e 2025, em vez de três, enquanto o DRS (asa traseira móvel que facilita ultrapassagens) pode ser acionado a partir da segunda volta das corridas e não da terceira como no ano passado.

Estas medidas ainda devem ser ratificadas pelo próximo Conselho Mundial do Automobilismo da FIA, em 28 de fevereiro.

