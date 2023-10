A- A+

Fórmula 1 FIA reabre caso de Hamilton por cruzar pista no Catar: 'Preocupada com as ações' Heptacampeão da Fórmula 1 foi advertido na última semana, quando aconteceu a corrida, e pode ser multado em até 50 mil euros

No último domingo (8), o GP do Catar teve uma cena que chamou a atenção dos espectadores. Após sofrer uma batida do companheiro de Mercedes George Russel na primeira curva, Lewis Hamilton atravessou a pista a pé para chegar até os boxes, o que é uma violação das condições de segurança na corrida. Neste domingo, a FIA emitiu uma nota expressando preocupação com "as impressões que as ações de Hamilton podem causar nos pilotos mais novos".

O corredor já sofreu uma sanção disciplinar em forma de multa de 50 mil euros (cerca de R$ 265 mil, na cotação atual), mas metade deste valor só deverá ser pago em caso de reincidência. A questão parecia encerrada até este domingo, quando a entidade informou que irá rever o caso e estudar possíveis punições mais rigorosas.

"A FIA volta a analisar o incidente no qual Lewis Hamilton cruzou a pista durante o Grand Prix do Catar. A FIA ressalta que Lewis pediu desculpas após ser advertido pelo oficial na hora do incidente e reconheceu que cruzar a pista foi uma séria violação de segurança. Entretanto, tendo em vista o fato de que por seu status ele é um exemplo, a FIA está preocupada com as impressões que suas ações podem ter causado nos pilotos mais novos", diz a nota oficial.

Na véspera do GP, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, já havia se sagrado campeão da temporada após vencer a sprint race, que garantiu os pontos necessários para que o corredor não pudesse mais ser ameaçado pelos adversários. Verstappen se tornou o sexto piloto a conquistar três campeonatos mundiais e o quinto a fazê-lo de forma consecutiva — foi campeão também em 2021 e 2022. Ele se juntou ao próprio Hamilton, e aos alemães Sebastian Vettel e Michael Schumacher como os únicos tricampeões no século 21.

Hamilton hoje ocupa a terceira colocação no ranking da temporada da Fórmula 1. Com 194 pontos, 30 a menos que o segundo colocado, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), e ainda tem cinco GPs para tentar tirar a diferença e buscar o vice-campeonato. No próximo domingo, a cidade de Austin, nos EUA, recebe a próxima corrida do circuito, e em seguida vem Cidade do México, São Paulo e Las Vegas. Quem encerra a temporada é o GP de Abu Dhabi, marcado para 26 de novembro.

