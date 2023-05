Fica tudo para o jogo de volta, Real Madrid e Manchester City empatam em jogo muito equilibrado

A- A+

O confronto entre Real Madrid x Manchester City, nesta terça-feira (9), pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, no Santiago Bernabeu, pôs frente a frente muitas das melhores referências do futebol atual nas mais variadas posições e funções. Durante 90 minutos as equipes alternaram o domínio da partida, e ao soar do apito final, o placar de 1x1 resumiu bem o equilíbrio de duas das melhores equipes do mundo. Real e City decidem a vaga na próxima quarta-feira (17), no Etihad Stadium.

Se aproximando da reta final do primeiro tempo, Vinícuis Júnior recebeu na intermediária e arrancou, após a primeira brecha da arrematar, o camisa 20 colocou a bola no canto superior direito de Éderson. Já no segundo tempo, o belga De Bruyne também encontrou um belo chute de longe e empatou o confronto.

Veja também

Boxe Olímpico Holyfield e Shuga vencem e Brasil garante três lutadores nas quartas de final do Mundial de boxe