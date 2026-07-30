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FUTEBOL INTERNACIONAL Fifa abre processos contra Gavi e argentinos por confusão na final da Copa do Mundo; entenda Entidade acusa jogadores de agressão e conduta antidesportiva após os incidentes na decisão entre Espanha e Argentina; AFA também responderá por uma série de infrações cometidas ao longo do torneio

A Fifa anunciou nesta quarta-feira a abertura de processos disciplinares contra o espanhol Gavi e os argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada e Roberto Ayala, auxiliar técnico da seleção da Argentina, pelos incidentes registrados após a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, Paredes, Molina e Ayala responderão por possíveis violações do artigo 14 do Código Disciplinar da Fifa, referente a agressão. Já Gavi, Almada e o próprio Molina também são investigados por suposta conduta antidesportiva, prevista no artigo 14(1)(b) do regulamento.

Paredes e Gavi durante confronto após a final da Copa do Mundo. Foto: Charly Triballeau / AFP

De acordo com a Fifa, a decisão foi tomada após a análise do relatório elaborado pelo procurador disciplinar e ético designado para investigar os acontecimentos da decisão do Mundial.

No caso de Nahuel Molina, o processo reúne três acusações: duas por agressão — uma consumada e outra tentada — e uma por conduta antidesportiva.



Paredes responderá por três acusações de agressão, enquanto Roberto Ayala, integrante da comissão técnica de Lionel Scaloni, também foi denunciado por uma suposta agressão.



Thiago Almada e Gavi respondem por um episódio de conduta antidesportiva cada.

Álex Baena e Nahuel Molina durante a final da Copa do Mundo. Foto: Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



A entidade informou ainda que todos os investigados tiveram oportunidade de apresentar suas versões dos fatos e que o Comitê Disciplinar emitirá uma decisão em data ainda não definida.

AFA também vira alvo

Além dos processos individuais, a Fifa abriu um procedimento disciplinar contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) por uma série de ocorrências registradas ao longo da Copa do Mundo.

A federação é investigada por possíveis violações dos artigos 13, 14, 15 e 17 do Código Disciplinar da entidade, que tratam, respectivamente, do uso de eventos esportivos para manifestações de natureza não esportiva, conduta imprópria, discriminação e ordem e segurança das partidas.

Elenco argentino com a faixa "As Malvinas são argentinas". Foto: Paul Ellis / AFP

Segundo a Fifa, o processo considera episódios envolvendo cânticos e gestos discriminatórios, atrasos no início de partidas, descumprimento de protocolos de segurança e de jogo, exibição de mensagens consideradas inapropriadas por jogadores e torcedores e o arremesso de objetos durante compromissos da seleção argentina no torneio.

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