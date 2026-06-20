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COPA DO MUNDO Fifa alerta para possibilidade de atraso de partidas da Copa do Mundo deste sábado (20) Comunicado não inclui o jogo entre Alemanha e Costa do Marfim, marcado para as 17h, em Toronto, no Canadá

A Fifa emitiu um alerta informando sobre a possibilidade de atraso de duas partidas previstas para a tarde deste sábado (20) e uma para a madrugada de domingo (21).

A entidade alega que há um risco moderado em razão das condições meteorológicas em Houston e Kansas, nos Estados Unidos, e em Guadalupe, no México.

Uma das partidas já terminou: Holanda e Suécia, que se enfrentaram no NRG Stadium, em Houston. Não houve paralisação no confronto, que terminou com vitória dos holandeses por 5 a 1. O mesmo alerta vale para o jogo entre Equador e Curaçao, às 21h, em Kansas, no Arrowhead Stadium.

O alerta da Fifa também se estende para o território mexicano. Na madrugada de domingo, à 01h, Tunísia e Japão se encaram no estádio BBVA, na cidade de Guadalupe, região metropolitana de Monterrey.

"Estamos monitorando de perto a situação meteorológica em Houston, Kansas City e Monterrey (Guadalupe). No momento, há um risco moderado de atrasos devido ao clima. Continuaremos avaliando as condições e forneceremos atualizações por este canal assim que novas informações estiverem disponíveis".

Por outro lado, a partida entre Alemanha e Costa do Marfim, que acontece às 17h deste sábado, não foi citada no comunicado. O jogo será realizado no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

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