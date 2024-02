A- A+

FUTEBOL Fifa anuncia neste domingo palco da final da Copa do Mundo de 2026; AT&T, em Dallas, é o favorito Entidade também revelará detalhes do calendário do mundial

A Fifa anunciará, neste domingo, qual cidade sediará a grande final da Copa do Mundo de 2026, quando revelará, também, os detalhes do calendário do primeiro torneio com 48 seleções. O torneio será co-organizado por Estados Unidos, Canadá e México, e a Fifa também anunciará qual local sediará o jogo de abertura do torneio.

Dallas foi considerado o favorito para conquistar a grande decisão, que será realizada em 19 de julho, com vários relatos da mídia sugerindo que o AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, deve ser o escolhido. Mas o MetLife Stadium, casa dos New York Giants e New York Jets, também da NFL, também fez forte lobby pelo direito de realizar a maior partida do jogo em Nova Jersey.

Los Angeles também está no cenário — a cidade sediou a final da Copa do Mundo na última vez que o torneio foi realizado nos EUA, em 1994, quando o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis após um empate sem gols no Rose Bowl, em Pasadena. O estádio, porém, não será anfitrião no torneio de 2026, com os jogos em Los Angeles programados para o SoFi Stadium, outro estádio da NFL, onde os Rams e os Chargers jogam e também é um candidato a sediar a final.

A Fifa teve negociações difíceis com os proprietários do Estádio SoFi sobre as mudanças que desejam ver no local para 2026, o que levantou questões sobre suas chances de realizar a final. Tanto Dallas quanto Los Angeles podem oferecer estádios com telhados para proteção contra qualquer tempestade, mas os organizadores de Nova York/Nova Jersey enfatizaram o histórico de suas cidades em sediar grandes eventos internacionais.

Nova York também enfatizou as suas fáceis ligações de transporte dentro da região e internacionalmente, juntamente com um fuso horário que é mais adequado para os fãs europeus.



Final interna?

Dallas tem apenas uma hora de diferença em relação ao fuso horário de Nova York, mas sua candidatura também argumentou que o telhado de seu estádio, com 80 mil lugares, em Arlington, pode reduzir melhor o impacto do calor do verão. Embora Dallas seja vista como uma cidade menos glamorosa e “global” do que Los Angeles e Nova York, seus apoiadores enfatizaram que ela tem conexões estreitas com o co-anfitrião México.

A Fifa nunca organizou uma final de Copa do Mundo em um local “coberto”. Embora os três locais dos EUA tenham competido pelo direito de sediar a final, o recentemente remodelado Estádio Azteca, na Cidade do México, é visto há muito tempo como o anfitrião mais provável do primeiro jogo e da cerimônia de abertura.

O Azteca, lar do futebol mexicano, sediou finais de Copas do Mundo em 1970 e 1986 e se tornará o primeiro estádio a sediar jogos de três Copas do Mundo distintas. As decisões serão anunciadas em um programa de televisão transmitido na América do Norte a partir de Miami, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fazendo os anúncios.

A expansão do torneio de 32 para 48 equipes significa que haverá mais 24 partidas, totalizando 104 jogos nos 16 locais já escolhidos. O torneio terá o formato de 12 grupos de quatro equipes, com a passagem dos dois primeiros colocados e dos oito melhores terceiros colocados. A partir de então, a competição é no formato eliminatório direto, com os finalistas tendo que jogar oito partidas em vez das sete anteriores.

A FIFA também anunciará quais jogos serão distribuídos em quais locais, embora os confrontos específicos não sejam conhecidos até o sorteio do torneio, após a conclusão do processo de qualificação.

As 16 cidades-sede do torneio são: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Monterrey, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, área da Baía de San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver.

