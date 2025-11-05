Qua, 05 de Novembro

Fifa

Fifa anuncia novo Prêmio da Paz a ser entregue no sorteio da Copa do Mundo em Washington

A honraria, chamada Prêmio da Paz da Fifa, "reconhecerá todos aqueles que, por meio de seu trabalho excepcional e extraordinário pela pacificação, uniram os povos do planeta"

Prêmio irá reconhecer aqueles que trabalham pela pacificação dos povos do planetaPrêmio irá reconhecer aqueles que trabalham pela pacificação dos povos do planeta - Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou a criação de uma novidade que será entregue durante o sorteio da Copa do Mundo em 5 de dezembro, em Washington. A honraria, chamada Prêmio da Paz da Fifa, "reconhecerá todos aqueles que, por meio de seu trabalho excepcional e extraordinário pela pacificação, uniram os povos do planeta", anunciou a entidade máxima do futebol nesta quarta-feira.

"Em um mundo cada vez mais instável e dividido, é essencial reconhecer as contribuições extraordinárias daqueles que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir as pessoas em um espírito de paz", disse o presidente da entidade, Gianni Infantino, em um comunicado.

O prêmio que o mandatário entregará este ano, será concedido anualmente "em nome dos mais de 5 bilhões de pessoas que amam o futebol". Na nota oficial, a entidade enfatizou ainda que "o futebol é um símbolo da paz".

O presidente Donald Trump, que tem uma relação próxima com Infantino, não foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz no mês passado, apesar da pressão de seus aliados e de vários líderes mundiais. O dirigente e Trump estavam programados para discursar em um evento não relacionado em Miami.

Recentemente, a Fifa adicionou mais um elo com Trump ao nomear sua filha Ivanka para o conselho de um projeto: um fundo educacional de 100 milhões de dólares financiado em parte pela venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

