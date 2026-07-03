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COPA DO MUNDO Fifa apoia decisão de anular gol de Gvardiol em meio aos protestos da Croácia Gol anulado no último minuto da partida teria levado o confronto para a prorrogação

A Fifa endossou a decisão do árbitro de anular um gol de Josko Gvardiol nos minutos finais, que teria garantido o empate para a Croácia na partida dos 16-avos de final da Copa do Mundo contra Portugal, na qual a equipe croata foi derrotada por 2 a 1 nesta quinta-feira (2).

O gol de Gvardiol foi anulado pelo árbitro norueguês Espen Eskås após intervenção do VAR. Um chip no interior da bola detectou um leve toque de Igor Matanovic que colocou Mario Pasalic em posição de impedimento, invalidando assim a jogada.

A bola, que o defensor do Manchester City mandou para o fundo da rede, havia passado por Pasalic.

"Dados da Tecnologia de Bola Conectada" — o sistema de chip da bola — "comprovaram que houve contato" por parte de Matanovic "na construção da jogada do gol", e "o árbitro corretamente assinalou o impedimento e anulou o gol", afirmou a Fifa em um comunicado.

Os sensores "são capazes de detectar qualquer contato, por menor que seja, exibindo-o aos telespectadores na transmissão televisiva como um 'cardiograma'", acrescentou a nota.

Segundo imagens da transmissão oficial da partida, um gráfico mostrou uma oscilação no momento em que a bola passou por Matanovic.

Elenco croata após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo. Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A decisão gerou duras críticas por parte da Croácia, que acabou eliminada do torneio.

"O futebol deve ser justo, e essas decisões também, mas a situação do VAR saiu do controle", disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, em entrevista coletiva, embora tenha parabenizado Portugal e evitado se aprofundar no debate sobre o árbitro de vídeo.

"Dá para ver até que ponto as emoções foram literalmente eliminadas", observou Dalic.

"Não estou dizendo que o VAR não possa ser útil às vezes, mas ele mata a emoção. Mata tudo dentro de você, mata a experiência que você está vivendo", lamentou.

A Croácia saiu na frente com um gol de Ivan Perisic (53'), mas Portugal virou o placar com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti (68'), e de Gonçalo Ramos (90'+4).

A anulação do gol de Gvardiol (90'+15) marcou o fim da partida e a classificação de Portugal para as oitavas de final, onde enfrentará a Espanha na segunda-feira, em Arlington, perto de Dallas.

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