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FUTEBOL Fifa aprova regra para aumentar número de treinadoras no futebol feminino Para promover a igualdade de gênero em seus torneios, entidade exigirá que a treinadora principal ou pelo menos uma das assistentes técnicas sejam mulheres

A Fifa deu sinal verde para uma regra elaborada com o objetivo de incentivar um número maior de treinadoras em suas competições de futebol feminino, principalmente na Copa do Mundo Feminina e na futura Copa do Mundo de Clubes Feminina.

"Para promover a igualdade de gênero", esses torneios "passarão a incluir, a partir de agora, uma exigência regulamentar de que a treinadora principal e/ou pelo menos uma das assistentes técnicas (...) sejam mulheres", afirmou a organização em um comunicado.

Na Copa do Mundo Feminina mais recente, realizada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, apenas 12 das 32 seleções nacionais participantes tinham uma mulher no comando de sua comissão técnica, uma proporção semelhante à observada no torneio anterior, na França, em 2019.

O próximo Mundial feminino está programado para acontecer no Brasil em 2027.

Seguindo o modelo que estreará em 2025 com a Copa do Mundo de Clubes ampliada, a Fifa lançará a versão feminina dessa competição em janeiro de 2028, em uma sede ainda a ser ainda definida.

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