Fifa atualiza ranking e Brasil sobe posições; confira lista

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções do futebol masculino. O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto. A seleção brasileira será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.



Além do ganho de posições pelo País, Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram um lugar cada. Em contrapartida, a Itália perdeu pontos, caindo para 12º. Em geral, na nova lista, a Irlanda foi quem mais pontuou em relação à última classificação - 34,86 pontos foram adicionados - e Malta foi a nação que mais subiu no ranking, ganhando cinco posições.





Para a próxima Copa, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, os países-sede da competição em 2026, também estão garantidos como cabeças de chave. Diferente das edições anteriores, a próxima contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase.



Confira o top-15 atualizado do ranking Fifa:



1º - Espanha - 1877.18 pontos;

2º - Argentina - 1873.33 pontos;

3º - França - 1870 pontos;

4º - Inglaterra - 1834.12 pontos;

5º - Brasil - 1760.46 pontos;

6º - Portugal - 1760.38 pontos;

7º - Holanda - 1756.27 pontos;

8º - Bélgica - 1730.71 pontos;

9º - Alemanha - 1724.15 pontos;

10º - Croácia - 1716.88 pontos;

11º - Marrocos - 1713.12 pontos;

12º - Itália - 1702.06 pontos;

13º - Colômbia - 1701.3 pontos;

14º - Estados Unidos - 1681.88 pontos;

15º - México - 1675.75 pontos.

