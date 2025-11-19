Fifa atualiza ranking e Brasil sobe posições; confira lista
Na copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira será cabeça de chave
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções do futebol masculino. O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto. A seleção brasileira será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Além do ganho de posições pelo País, Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram um lugar cada. Em contrapartida, a Itália perdeu pontos, caindo para 12º. Em geral, na nova lista, a Irlanda foi quem mais pontuou em relação à última classificação - 34,86 pontos foram adicionados - e Malta foi a nação que mais subiu no ranking, ganhando cinco posições.
Leia também
• Zagueiro da seleção brasileira, Éder Militão sofre lesão muscular no adutor da perna direita
• Paquetá admite erro e Estêvão revela ordem do banco em pênalti perdido pela seleção
• Brasil empata com a Tunísia no último amistoso de 2025; saiba como foi o jogo
Para a próxima Copa, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, os países-sede da competição em 2026, também estão garantidos como cabeças de chave. Diferente das edições anteriores, a próxima contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase.
Confira o top-15 atualizado do ranking Fifa:
1º - Espanha - 1877.18 pontos;
2º - Argentina - 1873.33 pontos;
3º - França - 1870 pontos;
4º - Inglaterra - 1834.12 pontos;
5º - Brasil - 1760.46 pontos;
6º - Portugal - 1760.38 pontos;
7º - Holanda - 1756.27 pontos;
8º - Bélgica - 1730.71 pontos;
9º - Alemanha - 1724.15 pontos;
10º - Croácia - 1716.88 pontos;
11º - Marrocos - 1713.12 pontos;
12º - Itália - 1702.06 pontos;
13º - Colômbia - 1701.3 pontos;
14º - Estados Unidos - 1681.88 pontos;
15º - México - 1675.75 pontos.