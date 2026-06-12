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COPA DO MUNDO Fifa confirma Ramon Abatti Abel para apitar jogo entre Belgica x Egito na Copa do Mundo Abatti Abel será o segundo ábitro brasileiro escalado para comandar uma partida no Mundial de 2026

A Fifa confirmou nesta sexta-feira a participação de mais um árbitro brasileiro nesta Copa do Mundo. O árbitro Ramon Abatti Abel foi escalado para trabalhar no confronto entre Bélgica e Egito, na próxima segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G do Mundial.





Ele vai ser o segundo profissional do apito nacional a entrar em ação pelo torneio de seleções. Wilton Pereira Sampaio esteve em campo no jogo de abertura da competição e trabalhou na vitória do México sobre a África do Sul, em partida realizada no estádio Azteca.

Wilton Pereira Sampaio aplicou três cartões vermelhos na estreia da Copa do Mundo. Foto: YURI CORTEZ / AFP





Neste confronto entre belgas e egípcios, no Seattle Field, além de Ramon Abatti Abel no apito, Danilo Manis e Rafael Alves também vão estar em campo serão os árbitros auxiliares.



Em um grupo que tem ainda Irã e Nova Zelândia, Bélgica e Egito promete ser o grande duelo da chave já na primeira rodada desta fase de classificação e vai reunir nomes de peso como o atacante Mohamed Salah e ainda o meia Kevin de Bruyne.



A entidade que comanda o futebol divulgou ainda os árbitros de mais três compromissos. O jordaniano Adham Makhadmeh vai dirigir Espanha e Cabo Verde. Maurizio Mariani, da Itália, trabalha no encontro entre Arábia Saudita e Uruguai e o mexicano Cesar Ramos apita Iran e Nova Zelândia.

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