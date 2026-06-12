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COPA DO MUNDO

Fifa confirma Ramon Abatti Abel para apitar jogo entre Belgica x Egito na Copa do Mundo

Abatti Abel será o segundo ábitro brasileiro escalado para comandar uma partida no Mundial de 2026

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Árbitro Ramon Abatti Abel é confirmado na Copa do MundoÁrbitro Ramon Abatti Abel é confirmado na Copa do Mundo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A Fifa confirmou nesta sexta-feira a participação de mais um árbitro brasileiro nesta Copa do Mundo. O árbitro Ramon Abatti Abel foi escalado para trabalhar no confronto entre Bélgica e Egito, na próxima segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G do Mundial.

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Ele vai ser o segundo profissional do apito nacional a entrar em ação pelo torneio de seleções. Wilton Pereira Sampaio esteve em campo no jogo de abertura da competição e trabalhou na vitória do México sobre a África do Sul, em partida realizada no estádio Azteca.

Brasileiro aplicou três cartões vermelhos na primeira partida do mundialWilton Pereira Sampaio aplicou três cartões vermelhos na estreia da Copa do Mundo. Foto: YURI CORTEZ / AFP



Neste confronto entre belgas e egípcios, no Seattle Field, além de Ramon Abatti Abel no apito, Danilo Manis e Rafael Alves também vão estar em campo serão os árbitros auxiliares.

Em um grupo que tem ainda Irã e Nova Zelândia, Bélgica e Egito promete ser o grande duelo da chave já na primeira rodada desta fase de classificação e vai reunir nomes de peso como o atacante Mohamed Salah e ainda o meia Kevin de Bruyne.

A entidade que comanda o futebol divulgou ainda os árbitros de mais três compromissos. O jordaniano Adham Makhadmeh vai dirigir Espanha e Cabo Verde. Maurizio Mariani, da Itália, trabalha no encontro entre Arábia Saudita e Uruguai e o mexicano Cesar Ramos apita Iran e Nova Zelândia.

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