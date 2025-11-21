A- A+

FUTEBOL Fifa cria novo torneio de seleções para 2026; Brasil será uma das sedes Entidade máxima do futebol promove a "FIFA Series 2026", com o intuito de aumentar o número de partidas internacionais competitivas; evento ocorre entre março e abril

A Fifa, anunciou nesta sexta-feira (21), a criação de um novo torneio de seleções para a pausa internacional de março. A "Fifa Series 2026", que será realizada durante a janela internacional de março e abril, contará com seleções nacionais masculinas e femininas. O torneio oferecerá a diversas seleções a oportunidade de competir contra outros países.

A série feminina será sediada no Brasil, Tailândia e Costa do Marfim. A Série FIFA masculina contará com uma série de partidas importantes que serão realizadas na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

“A Série Fifa visa oferecer novas oportunidades a jogadores, treinadores e torcedores, além de promover a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas competitivas”, afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino.

Ele continuou: “A edição de 2026 beneficiará ainda mais as seleções nacionais de futebol feminino e masculino. A competição busca fortalecer o esporte mais popular do mundo, colocando países de todo o mundo uns contra os outros e permitindo que as comunidades locais brilhem no cenário global”, informa a Fifa.

A competição colocará equipes de diferentes confederações umas contra as outras em um formato amistoso, buscando oferecer uma experiência competitiva valiosa sem adicionar partidas ao calendário internacional, segundo a entidade.

Após o lançamento inicial em março de 2024, a Fifa deu mais um passo e realizará uma competição completamente nova, com mais associações membro, mais sedes e, pela primeira vez, incluindo seleções nacionais femininas. Os resultados positivos da edição de 2024 contribuíram para a sua expansão.

O formato ampliado visa aumentar o número de partidas internacionais competitivas e contribui diretamente para o desenvolvimento do futebol mundial, de acordo com a Fifa. Mais detalhes serão divulgados no início de 2026.

Veja também