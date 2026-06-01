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COPA DO MUNDO Fifa cria regra inspirada no basquete e amplia poderes do VAR para a Copa do Mundo; entenda Nova interpretação permitirá anulação de gols por bloqueios em faltas e escanteios mesmo antes da bola entrar em jogo

A Copa do Mundo marcará a estreia de uma nova aplicação do árbitro de vídeo que promete impactar diretamente as jogadas de bola parada. A Fifa e a International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, aprovaram uma mudança que permitirá ao VAR intervir para punir bloqueios considerados irregulares em cobranças de faltas e escanteios.

A medida tem inspiração em uma ação clássica do basquete, quando um jogador faz uma espécie de corta-luz para impedir a marcação de um adversário e abrir espaço para um companheiro. No futebol, esse tipo de movimento passou a ser cada vez mais utilizado em jogadas aéreas, especialmente dentro da área.

Pela nova interpretação, se um defensor for impedido de disputar a bola por causa de uma obstrução considerada ilegal durante a preparação da jogada, o VAR poderá recomendar a revisão do lance e até anular o gol posteriormente marcado.

A principal novidade é que a análise poderá considerar ações ocorridas antes mesmo da bola entrar em jogo. Ou seja, uma infração cometida durante o posicionamento dos atletas para a cobrança poderá ser revisada caso tenha influência direta no desfecho da jogada.

A alteração foi apelidada pela imprensa europeia de "regra anti-Arsenal". Nos últimos anos, o clube inglês ficou conhecido pela eficiência em jogadas de escanteio que utilizavam movimentações coletivas para criar espaço dentro da área, estratégia que ajudou a equipe a marcar diversos gols em bolas paradas.



Cabine do VAR. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Mas as mudanças não param por aí. A Copa do Mundo também será o primeiro grande torneio a contar com novas competências para o VAR aprovadas recentemente pela Fifa.

Além dos protocolos tradicionais — validação de gols, análise de pênaltis, cartões vermelhos diretos e identificação equivocada de jogadores — o árbitro de vídeo poderá atuar em outras duas situações específicas

Uma delas envolve o segundo cartão amarelo. Caso um atleta seja advertido pela segunda vez na partida e, consequentemente, expulso, o VAR poderá revisar o lance para identificar um erro claro da arbitragem e recomendar a correção da decisão.

Outra novidade diz respeito aos escanteios. Em situações de erro evidente na marcação, o VAR terá autorização para revisar rapidamente a decisão antes da cobrança ser executada e corrigir a marcação em campo.

Segundo a Fifa, o objetivo das mudanças é aumentar a justiça das decisões e evitar que jogadas de bola parada se transformem em disputas físicas excessivas, com empurrões, bloqueios e obstruções longe da bola.

As novas diretrizes entram em vigor na Copa do Mundo e passarão a valer oficialmente em todas as competições organizadas sob as regras da IFAB a partir de 1º de julho.

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