A- A+

Futebol Feminino Fifa dará R$ 12,6 milhões para seleções classificadas à Copa do Mundo Feminina de 2027 Valor ficará disponível às federações participantes antes de dezembro deste ano

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, que cada seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, receberá 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,6 milhões, na cotação atual) para a preparação para o torneio.

O valor foi aprovado pelo Bureau do Conselho da entidade e ficará disponível às federações participantes antes de dezembro deste ano.

A medida faz parte de um pacote de princípios financeiros que prevê aumentar os repasses às seleções, aos clubes e às jogadoras envolvidas na competição.

Segundo a Fifa, as atletas que disputarem o Mundial de 2027 terão o mesmo nível de serviços oferecido aos jogadores na Copa do Mundo masculina de 2026.

Além disso, a entidade informou que qualquer superávit gerado pelo torneio feminino será destinado às federações participantes, com uma parcela reservada especificamente às jogadoras.

O modelo também prevê melhorias nos pagamentos mínimos garantidos às atletas.

O objetivo, segundo a entidade, é ampliar o investimento e contribuir para o desenvolvimento e a profissionalização do futebol feminino.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil, a primeira edição do torneio realizada na América do Sul.

Veja também