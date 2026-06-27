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Futebol

Fifa define árbitro e uniformes de Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026; veja

Brasil entrará em campo para o jogo da segunda fase com a combinação clássica da camisa amarela, calção azul e meias brancas

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Maurizio Mariani, árbitro italiano, será o responsável pela arbitragem da partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026Maurizio Mariani, árbitro italiano, será o responsável pela arbitragem da partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Ulises Ruiz/AFP

A Fifa anunciou os nomes da arbitragem que serão responsáveis pela partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h, no NRG Stadium, em Houston. O homem do apito será o italiano Maurizio Mariani, que terá o auxílio dos compatriotas Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

O suíço Sandro Schärer será o quarto árbitro, enquanto Stephane de Almeida, também da Suíça, é o árbitro assistente reserva. Por outro lado, a entidade ainda não divulgou o árbitro de vídeo (VAR) para o duelo entre brasileiros e japoneses.

Na atual edição da Copa do Mundo, o italiano atuou em outras duas partidas: Árabia Saudita 1 x 1 Uruguai, pela primeira rodada do grupo H; e Colômbia 1 x 0 RD Congo, na segunda rodada da chave K. Nesses compromissos, Maurizio Mariani distribuiu apenas três cartões amarelos.

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BRASIL JOGARÁ COM CAMISA AMARELA
Além da definição da arbitragem, a Fifa definiu os uniformes do confronto da fase de 16 avos. O Brasil atuará com a combinação clássica da camisa amarela, calção azul e meias brancas.

Já o goleiro Alisson usará um uniforme completamente roxo, afastando a polêmica da vestimenta vermelha. 

O Japão utilizará o segundo uniforme, com camisa branca, calções e meias pretas. O arqueiro Zion Suzuki entrará de verde no estádio em Houston. Cabe lembrar que a escolha é feita a partir de formulários informados previamente pelas federações. 

 

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