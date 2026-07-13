Fifa define uniformes das seleções nas partidas das semifinais da Copa do Mundo
França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, e Inglaterra e Argentina jogam na quarta (15), no mesmo horário
A Fifa divulgou os uniformes que serão utilizados pelas quatro seleções nos jogos das semifinais da Copa do Mundo. As partidas ocorrem na terça e na quarta-feira.
França e Espanha abrem as disputas na terça, 14, em Dallas. A seleção francesa atuará com sua camisa azul escura, shorts branco e meiões vermelhos. A roupa do goleiro é na cor verde neon.
Já os jogadores da equipe espanhola atuarão com a camisa branca com detalhes em bordô, shorts vermelho e meiões brancos. O uniforme do goleiro é amarelo, com detalhes em azul e preto.
A outra semifinal da Copa do Mundo, entre Inglaterra e Argentina, será disputada na quarta-feira, 15, em Atlanta.
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A seleção inglesa entrará em campo com camisa, calções e meiões brancos, com detalhes em vermelho. O goleiro vestirá uniforme amarelo.
A Argentina, única equipe sul-americana ainda viva na competição, por sua vez, jogará com a camisa azul escura.
Os calções e meiões serão pretos, com detalhes em branco. O arqueiro argentino usará o uniforme verde água, com detalhes em azul.
Os vencedores das semifinais farão a grande decisão da Copa do Mundo no domingo, em Nova Jersey. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para sábado, em Miami.