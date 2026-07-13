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Leia o Jornalsegunda13/07/2026
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Futebol

Fifa define uniformes das seleções nas partidas das semifinais da Copa do Mundo

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, e Inglaterra e Argentina jogam na quarta (15), no mesmo horário

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Argentina jogará a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra com o uniforme azul escuroArgentina jogará a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra com o uniforme azul escuro - Foto: Aric Becker/AFP

A Fifa divulgou os uniformes que serão utilizados pelas quatro seleções nos jogos das semifinais da Copa do Mundo. As partidas ocorrem na terça e na quarta-feira.

França e Espanha abrem as disputas na terça, 14, em Dallas. A seleção francesa atuará com sua camisa azul escura, shorts branco e meiões vermelhos. A roupa do goleiro é na cor verde neon.

Mbappe joga sua terceira Copa do Mundo pela FrançaFrança usará a tradicional camisa azul escura para enfrentar a Espanha na busca por vaga na terceira final seguida de Copa do Mundo. | Foto: Franck Fife/AFP

Já os jogadores da equipe espanhola atuarão com a camisa branca com detalhes em bordô, shorts vermelho e meiões brancos. O uniforme do goleiro é amarelo, com detalhes em azul e preto.

Merino marcou o gol da vitória da Espanha"La Roja" utilizará o seu segundo uniforme, com a camisa branca e detalhes em bordô. | Foto: Thomas Coex / AFP

A outra semifinal da Copa do Mundo, entre Inglaterra e Argentina, será disputada na quarta-feira, 15, em Atlanta.

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A seleção inglesa entrará em campo com camisa, calções e meiões brancos, com detalhes em vermelho. O goleiro vestirá uniforme amarelo.

O atacante inglês número 11, Marcus Rashford (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Croácia, no Estádio Dallas, em ArlingtonIngleses vestirão o uniforme branco com detalhes em vermelho para enfrentar os argentinos nesta quarta-feira (15). | Foto: Paul Ellis/AFP

A Argentina, única equipe sul-americana ainda viva na competição, por sua vez, jogará com a camisa azul escura.

Os calções e meiões serão pretos, com detalhes em branco. O arqueiro argentino usará o uniforme verde água, com detalhes em azul.

Messi é o principal nome da ArgentinaArgentina entrará em campo com o padrão azul escuro, com calções e meiões pretos. | Foto: Paul Ellis/AFP

Os vencedores das semifinais farão a grande decisão da Copa do Mundo no domingo, em Nova Jersey. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para sábado, em Miami.

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