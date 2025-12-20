A- A+

Polêmica Fifa deve milhares de libras a torcedores pela revenda de ingressos da Copa do Mundo Os termos da Fifa indicam que o pagamento deve ser efetuado no prazo de 60 dias corridos a partir da data da transação

A BBC Sport publicou em seu site que detentores de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 têm direito a receber da Fifa milhares de libras por ingressos revendidos no mercado oficial do torneio.

Os termos da Fifa indicam que o pagamento deve ser efetuado no prazo de 60 dias corridos a partir da data da transação. Mas algumas pessoas que venderam ingressos no site no início de outubro ainda não receberam o dinheiro.

Segundo a publicação, a Fifa, que tem sido alvo de críticas pela definição dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo, não quis comentar o assunto.

A BBC Sport apurou que os problemas estão relacionados à necessidade da Fifa de obter dados bancários adicionais dos afetados antes que os pagamentos possam ser processados.

Os bilhetes em questão faziam parte do sorteio de pré-venda que decorreu durante 10 dias em setembro, altura em que foram disponibilizados um milhão de bilhetes.

Apenas portadores de cartão Visa podiam se inscrever. Não se sabe quantos fãs, no total, foram afetados pelo problema.

Iain, torcedor inglês, tem cerca de 650 libras esterlinas, cerca de R$ 5 mil, a receber por um ingresso que vendeu há 65 dias para o jogo de estreia do Canadá, em Toronto. Ele espera usar este dinheiro para comprar ingressos para a Inglaterra, agora que os jogos foram confirmados.

Ele diz que "a Fifa está faturando bilhões com esta Copa do Mundo, mas parece incapaz de processar pagamentos básicos em tempo hábil".

Um torcedor mexicano, que preferiu não se identificar, mostrou à reportagem provas de que lhe eram devidos mais de 8.000 libras esterlinas, cerca de R$ 60 mil, por vendas que ocorreram há mais de 60 dias. Ele contou que teve de "transferir dinheiro para pagar o cartão de crédito."

Algumas das pessoas afetadas disseram à BBC Sport que receberam um e-mail da Fifa no mês passado solicitando dados bancários, apesar de correspondências anteriores afirmarem que os reembolsos seriam feitos automaticamente para o cartão de pagamento original.

O mercado de revenda da Fifa foi inaugurado em 2 de outubro, permitindo que a maioria dos detentores de ingressos listasse seus lugares para o torneio pelo preço que escolhessem.

