Fifa Fifa distribuirá quase R$ 2 bilhões a clubes por cederem seus jogadores às seleções Entidade repartirá valor entre as equipes que disponibilizaram atletas durante as eliminatórias e no Mundial de 2026

A Fifa anunciou, nesta terça-feira, que distribuirá 355 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) para os clubes que cederem seus jogadores às seleções para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O valor representa um aumento de 70% em relação à quantia no Mundial do Catar, em 2022.

A grande novidade é que o Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa também beneficiará as equipes que disponibilizaram atletas durante as eliminatórias da Copa, mesmo que esses jogadores não participem do Mundial. A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

— A nova edição do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa para a Copa de 2026 dará um passo a mais e reconhecerá em termos econômicos a imensa contribuição que realizam clubes e jogadores de todo o mundo para que se celebre a fase preliminar e fase final do torneio — afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa, que continuou:

— Serão repartidos US$ 355 milhões aos clubes, uma quantidade recorde, por cederem seus jogadores. Dessa forma, reforçamos nossa sólida colaboração com a Associação de Clubes Europeus e clubes de todo mundo. Todos esperamos assistir no ano que vem a uma edição histórica e inclusive da Copa do Mundo da Fifa.

Na última edição do Mundial, realizada há três anos no Catar, os atletas das 32 seleções participantes possibilitaram a distribuição de 209 milhões de dólares entre 440 clubes de 51 federações pertencentes às seis confederações continentais existentes.

Para 2026, o torneio terá 48 seleções em vez de 32, com um aumento expressivo no número de partidas: de 64 para 104.

