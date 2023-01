A- A+

Mundial de Clubes Fifa divulga chaveamentos do Mundial de Clubes; veja possíveis adversários de Flamengo e Real Madrid Os campeões da América do Sul e da Europeu estreiam na semifinal da competição

Com o Flamengo na disputa representando o Brasil, a Fifa divulgou nesta sexta-feira (13) os chaveamentos do Mundial de Clubes. A competição vai ser disputada do dia 1° ao 11 de fevereiro, no Marrocos.

The path to #ClubWC glory! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023

Pelo caminho definido, o Flamengo estreia na semifinal contra Wydad Casablanca (representante do país-sede) ou Al Hilal (campeão da Ásia). A data para a primeira partida do Rubro-Negro carioca é o dia 7 de fevereiro, às 16h.

No outro lado da semifinal está o campeão europeu Real Madrid. O maior vencedor da Europa aguarda um entre três possíveis adversários: Auckland City (campeão da Oceania), Al Ahly (campeão da África) ou Seattle Sounders (campeão da Concacaf).

Auckland City e Al Ahly se enfrentam no primeiro jogo e quem avançar encara o Seattle Sounders. Quem vencer a última partida enfrenta o Real Madrid no dia 8 de fevereiro, às 16h.

Confira o chaveamento do Mundial de Clubes:

Jogo 1: Al Ahly x Auckland City- 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Jogo 2: Seattle Sounders x Vencedor do Jogo 1 - 4 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)

Jogo 3: Wydad Casablanca x Al Hilal - 4 de fevereiro, às 11h30 (de Brasília)

Semifinal 1: Flamengo x Vencedor do Jogo 3 - 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Semifinal 2: Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - 8 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Disputa do terceiro lugar: Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 12h30 (de Brasília)

Final: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 16h (de Brasília)



